Вибори у Венесуелі відкладаються щонайменше на місяць - Трамп

Президент США Дональд Трамп сказав, що у Венесуелі не проходитимуть вибори щонайменше впродовж місяця. За його словами, країна перебуває у стані, який не дозволяє організувати голосування, повідомляє УНН з посиланням на NBC News.

Деталі

Як зазначив Трамп, виборчий процес "займе певний час". Він також додав, що США "співпрацюють" з новою очільницею Венесуели Делсі Родрігес.

Рубіо (держсекретар США - ред.) вільно розмовляє з нею іспанською, і їхні відносини були дуже міцними - сказав Трамп.

Президент США також не виключає повторного військового втручання США у Венесуелі в разі припинення співпраці з боку нового керівництва даної латиноамериканської країни.

Однак, за його словами, наразі в цьому нема потреби. Також, як зазначив Трамп, США "не перебувають у стані війни" з Венесуелою.

Рада Безпеки ООН обговорила операцію США у Венесуелі та затримання Ніколаса Мадуро