Вибори у Венесуелі відкладаються щонайменше на місяць - Трамп

11:59 • 1286 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
11:40 • 1092 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
09:58 • 14619 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
08:46 • 25039 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 32747 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 59081 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 106900 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 52239 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 51132 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 47044 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
У липецькій області після атаки дронів горить усманська нафтобазаVideo6 січня, 03:52 • 17765 перегляди
Таїланд знову звинувачує Камбоджу в порушенні режиму припинення вогню6 січня, 05:19 • 18725 перегляди
"Пустодзвін" про "зони впливу" і "хворі фантазії невдах": у МЗС і ЦПД відреагували на публікацію про сподівання рф після операції США у Венесуелі08:04 • 24229 перегляди
США готують угоду по Гренландії для посилення впливу на острів - The Economist09:19 • 19517 перегляди
Україну накриють снігопади, хуртовини та різке похолодання до -23°11:20 • 19308 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися11:35 • 2288 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 40085 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 106893 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 63877 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 128335 перегляди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Париж
Ґренландія
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 23940 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 68496 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 61986 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 57643 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 65207 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Facebook
Економіст (журнал)

Вибори у Венесуелі відкладаються щонайменше на місяць - Трамп

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що вибори у Венесуелі не відбудуться щонайменше місяць, оскільки країна не готова до голосування. Він також зазначив, що США співпрацюють з новою очільницею Венесуели Делсі Родрігес.

Президент США Дональд Трамп сказав, що у Венесуелі не проходитимуть вибори щонайменше впродовж місяця. За його словами, країна перебуває у стані, який не дозволяє організувати голосування, повідомляє УНН з посиланням на NBC News.

Деталі

Як зазначив Трамп, виборчий процес "займе певний час". Він також додав, що США "співпрацюють" з новою очільницею Венесуели Делсі Родрігес.

Рубіо (держсекретар США - ред.) вільно розмовляє з нею іспанською, і їхні відносини були дуже міцними

- сказав Трамп.

Президент США також не виключає повторного військового втручання США у Венесуелі в разі припинення співпраці з боку нового керівництва даної латиноамериканської країни.

Однак, за його словами, наразі в цьому нема потреби. Також, як зазначив Трамп, США "не перебувають у стані війни" з Венесуелою.

Євген Устименко

