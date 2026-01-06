Вибори у Венесуелі відкладаються щонайменше на місяць - Трамп
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що вибори у Венесуелі не відбудуться щонайменше місяць, оскільки країна не готова до голосування. Він також зазначив, що США співпрацюють з новою очільницею Венесуели Делсі Родрігес.
Президент США Дональд Трамп сказав, що у Венесуелі не проходитимуть вибори щонайменше впродовж місяця. За його словами, країна перебуває у стані, який не дозволяє організувати голосування, повідомляє УНН з посиланням на NBC News.
Деталі
Як зазначив Трамп, виборчий процес "займе певний час". Він також додав, що США "співпрацюють" з новою очільницею Венесуели Делсі Родрігес.
Рубіо (держсекретар США - ред.) вільно розмовляє з нею іспанською, і їхні відносини були дуже міцними
Президент США також не виключає повторного військового втручання США у Венесуелі в разі припинення співпраці з боку нового керівництва даної латиноамериканської країни.
Однак, за його словами, наразі в цьому нема потреби. Також, як зазначив Трамп, США "не перебувають у стані війни" з Венесуелою.
