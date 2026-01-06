Рада Безпеки ООН обговорила операцію США у Венесуелі та затримання Ніколаса Мадуро
Київ • УНН
Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання щодо військової операції США у Венесуелі, під час якої заарештували Ніколаса Мадуро. Венесуела засудила дії США як незаконний збройний напад, тоді як США назвали це операцією із забезпечення правопорядку.
Рада Безпеки ООН зібралася на екстрене засідання в Нью-Йорку для обговорення військової операції Сполучених Штатів у Венесуелі, в результаті якої було заарештовано Ніколаса Мадуро. Зустріч була ініційована Колумбією за підтримки росії та Китаю. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Постійний представник Венесуели при ООН Самуель Монкада різко засудив дії Вашингтона, назвавши їх незаконним збройним нападом. За його словами, операція не має жодного правового обґрунтування і є "колоніальною війною", спрямованою на зміну державного ладу.
Венесуела стала мішенню незаконного збройного нападу, що не має юридичного обґрунтування. Це волаюче порушення Статуту ООН, викликане жадібністю Сполучених Штатів, які хочуть отримати природні ресурси Венесуели
Аргументація США: операція з правопорядку
Постійний представник США Майкл Уолтц відкинув звинувачення в окупації та заявив, що метою операції був арешт особи, яка переховується від правосуддя. Він підкреслив, що дії США не є війною проти венесуельського народу, а Мадуро не володіє статусом глави держави.
США провели хірургічну операцію із забезпечення правопорядку. Мадуро - незаконний так званий президент, утікач від правосуддя і не є главою держави
Міжнародна реакція та питання територіальної цілісності
Постійна представниця Данії при ООН Крістіна Маркус Лассен висловила стурбованість ситуацією, акцентувавши на принципі недоторканності кордонів. Її заява пролунала на тлі нових коментарів Дональда Трампа щодо зацікавленості США у Гренландії.
Мадуро на суді не визнав себе винним і заявив, що залишається президентом Венесуели05.01.26, 19:43 • 2676 переглядiв
Недоторканість кордонів не підлягає обговоренню
Трамп заявив, що США "потрібна Гренландія для оборони"04.01.26, 21:24 • 7052 перегляди