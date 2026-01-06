Совет Безопасности ООН обсудил операцию США в Венесуэле и задержание Николаса Мадуро
Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по военной операции США в Венесуэле, в ходе которой был арестован Николас Мадуро. Венесуэла осудила действия США как незаконное вооруженное нападение, тогда как США назвали это операцией по обеспечению правопорядка.
Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание в Нью-Йорке для обсуждения военной операции Соединенных Штатов в Венесуэле, в результате которой был арестован Николас Мадуро. Встреча была инициирована Колумбией при поддержке России и Китая. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада резко осудил действия Вашингтона, назвав их незаконным вооруженным нападением. По его словам, операция не имеет никакого правового обоснования и является «колониальной войной», направленной на изменение государственного строя.
Венесуэла стала мишенью незаконного вооруженного нападения, не имеющего юридического обоснования. Это вопиющее нарушение Устава ООН, вызванное жадностью Соединенных Штатов, которые хотят получить природные ресурсы Венесуэлы
Аргументация США: операция по поддержанию правопорядка
Постоянный представитель США Майкл Уолтц отверг обвинения в оккупации и заявил, что целью операции был арест лица, скрывающегося от правосудия. Он подчеркнул, что действия США не являются войной против венесуэльского народа, а Мадуро не обладает статусом главы государства.
США провели хирургическую операцию по обеспечению правопорядка. Мадуро - незаконный так называемый президент, беглец от правосудия и не является главой государства
Международная реакция и вопрос территориальной целостности
Постоянный представитель Дании при ООН Кристина Маркус Лассен выразила обеспокоенность ситуацией, акцентировав внимание на принципе неприкосновенности границ. Ее заявление прозвучало на фоне новых комментариев Дональда Трампа относительно заинтересованности США в Гренландии.
Неприкосновенность границ не подлежит обсуждению
