Из-за западных санкций облигации Telegram на сумму около 500 млн долларов, хранящиеся в россии, были заморожены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Подробности

Как отмечает издание, это свидетельствует о финансовой уязвимости данного мессенджера к российскому рынку, несмотря на то, что основатель Telegram, Павел Дуров, пытался дистанцироваться от россии.

Также отмечается, что в предыдущие годы компания провела серию размещений облигаций, в частности на сумму 1,7 млрд долларов. Однако из-за западных санкций в центральном депозитарии ценных бумаг россии заблокированы облигации на 500 млн долларов.

Этот случай показывает, насколько Telegram в дальнейшем зависит от российского капитала, тогда как санкции усложняют выплаты по долгу и программы выкупа облигаций - говорится в публикации.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, российская финансовая и институциональная система все глубже погружается в режим управляемого хаоса: сферы становятся все менее прозрачными, контроль сводится к ручному управлению, а открытость фактически исчезает.