Санкции Запада заморозили облигации Telegram на 500 млн долларов в россии - FT

11:59 • 3400 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
11:40 • 4118 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
09:58 • 19351 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
08:46 • 33375 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 37983 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 63938 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 115854 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 53953 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 52506 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 47335 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
публикации
Эксклюзивы
В Липецкой области после атаки дронов горит усманская нефтебазаVideo6 января, 03:52 • 22048 просмотра
Таиланд снова обвиняет Камбоджу в нарушении режима прекращения огня6 января, 05:19 • 23394 просмотра
"Пустозвон" о "зонах влияния" и "больные фантазии неудачников": в МИД и ЦПД отреагировали на публикацию о надеждах рф после операции США в Венесуэле08:04 • 28915 просмотра
США готовят соглашение по Гренландии для усиления влияния на остров - The Economist09:19 • 24326 просмотра
Украину накроют снегопады, метели и резкое похолодание до -23°11:20 • 29928 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались11:35 • 4904 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 45346 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 69334 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 133343 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что «хотела бы» снять перезапуск «Сумерек»12:31 • 892 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 26696 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 70865 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 64174 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 59674 просмотра
Санкции Запада заморозили облигации Telegram на 500 млн долларов в россии - FT

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Западные санкции привели к замораживанию облигаций Telegram на сумму около 500 млн долларов, хранящихся в россии. Это свидетельствует о финансовой уязвимости мессенджера к российскому рынку, несмотря на попытки основателя дистанцироваться от россии.

Санкции Запада заморозили облигации Telegram на 500 млн долларов в россии - FT

Из-за западных санкций облигации Telegram на сумму около 500 млн долларов, хранящиеся в россии, были заморожены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Подробности

Как отмечает издание, это свидетельствует о финансовой уязвимости данного мессенджера к российскому рынку, несмотря на то, что основатель Telegram, Павел Дуров, пытался дистанцироваться от россии.

Также отмечается, что в предыдущие годы компания провела серию размещений облигаций, в частности на сумму 1,7 млрд долларов. Однако из-за западных санкций в центральном депозитарии ценных бумаг россии заблокированы облигации на 500 млн долларов.

Этот случай показывает, насколько Telegram в дальнейшем зависит от российского капитала, тогда как санкции усложняют выплаты по долгу и программы выкупа облигаций

- говорится в публикации.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, российская финансовая и институциональная система все глубже погружается в режим управляемого хаоса: сферы становятся все менее прозрачными, контроль сводится к ручному управлению, а открытость фактически исчезает.

Евгений Устименко

Санкции
Война в Украине
Telegram
Павел Дуров
Служба внешней разведки Украины
Financial Times
