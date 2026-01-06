Санкції Заходу заморозили облігації Telegram на 500 млн доларів у росії - FT
Київ • УНН
Західні санкції призвели до заморожування облігацій Telegram на суму близько 500 млн доларів, що зберігаються в Росії. Це свідчить про фінансову вразливість месенджера до російського ринку, попри спроби засновника дистанціюватися від Росії.
Деталі
Як зазначає видання, це свідчить про фінансову вразливість даного месенджера до російського ринку, попри те, що засновник Telegram, Павло Дуров, намагався дистанціюватися від росії.
Також зазначається, що у попередні роки компанія серію розміщень облігацій, зокрема на суму 1,7 млрд доларів. Однак через західні санкції у центральному депозитарії цінних паперів росії заблоковано облігації на 500 млн доларів.
Цей випадок показує, наскільки Telegram надалі залежить від російського капіталу, тоді як санкції ускладнюють виплати за боргом та програми викупу облігацій
Нагадаємо
За даними Служби зовнішньої розвідки України, російська фінансова та інституційна система дедалі глибше занурюється в режим керованого хаосу: сфери стають дедалі менш прозорими, контроль зводиться до ручного управління, а відкритість фактично зникає.