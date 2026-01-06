Санкції Заходу заморозили облігації Telegram на 500 млн доларів у росії - FT

$42.420.13
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
11:40 • 3900 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
09:58 • 19065 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
08:46 • 32858 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 37684 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 63666 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 115336 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 53868 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 52432 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 47323 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Популярнi новини
У липецькій області після атаки дронів горить усманська нафтобазаVideo6 січня, 03:52 • 22048 перегляди
Таїланд знову звинувачує Камбоджу в порушенні режиму припинення вогню6 січня, 05:19 • 23393 перегляди
"Пустодзвін" про "зони впливу" і "хворі фантазії невдах": у МЗС і ЦПД відреагували на публікацію про сподівання рф після операції США у Венесуелі08:04 • 28914 перегляди
США готують угоду по Гренландії для посилення впливу на острів - The Economist09:19 • 24325 перегляди
Україну накриють снігопади, хуртовини та різке похолодання до -23°11:20 • 29926 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися11:35 • 4710 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 45051 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 115372 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 69045 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 133075 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Емманюель Макрон
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Париж
Ґренландія
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"12:31 • 788 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 26532 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 70725 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 64039 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 59542 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
Bild

Санкції Заходу заморозили облігації Telegram на 500 млн доларів у росії - FT

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Західні санкції призвели до заморожування облігацій Telegram на суму близько 500 млн доларів, що зберігаються в Росії. Це свідчить про фінансову вразливість месенджера до російського ринку, попри спроби засновника дистанціюватися від Росії.

Санкції Заходу заморозили облігації Telegram на 500 млн доларів у росії - FT

Через західні санкції облігації Telegram на суму близько 500 млн доларів, що зберігаються в росії, були заморожені. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Як зазначає видання, це свідчить про фінансову вразливість даного месенджера до російського ринку, попри те, що засновник Telegram, Павло Дуров, намагався дистанціюватися від росії.

Також зазначається, що у попередні роки компанія серію розміщень облігацій, зокрема на суму 1,7 млрд доларів. Однак через західні санкції у центральному депозитарії цінних паперів росії заблоковано облігації на 500 млн доларів.

Цей випадок показує, наскільки Telegram надалі залежить від російського капіталу, тоді як санкції ускладнюють виплати за боргом та програми викупу облігацій

- йдеться в публікації.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, російська фінансова та інституційна система дедалі глибше занурюється в режим керованого хаосу: сфери стають дедалі менш прозорими, контроль зводиться до ручного управління, а відкритість фактично зникає.

Євген Устименко

ЕкономікаНовини СвітуТехнології
Санкції
Війна в Україні
Telegram
Павло Дуров
Служба зовнішньої розвідки України
Financial Times
Україна