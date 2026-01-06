$42.420.13
49.510.07
ukenru
11:59 • 1214 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
11:40 • 1018 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
09:58 • 14463 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
08:46 • 24768 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 32572 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 58926 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 106619 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 52195 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 51098 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 47038 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
1.4м/с
94%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Липецкой области после атаки дронов горит усманская нефтебазаVideo6 января, 03:52 • 16954 просмотра
Таиланд снова обвиняет Камбоджу в нарушении режима прекращения огня6 января, 05:19 • 17865 просмотра
"Пустозвон" о "зонах влияния" и "больные фантазии неудачников": в МИД и ЦПД отреагировали на публикацию о надеждах рф после операции США в Венесуэле08:04 • 23341 просмотра
США готовят соглашение по Гренландии для усиления влияния на остров - The Economist09:19 • 18618 просмотра
Украину накроют снегопады, метели и резкое похолодание до -23°11:20 • 17800 просмотра
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались11:35 • 2210 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 39882 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 106547 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 63673 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 128136 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Париж
Гренландия
Реклама
УНН Lite
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 23814 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 68395 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 61895 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 57561 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 65124 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Facebook
The Economist

Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне

Киев • УНН

 • 1026 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что лидеры обсудят детали "Парижской декларации" для подтверждения европейско-американского сотрудничества. Окончательные решения по поддержке Украины и ее восстановлению ожидаются в Вашингтоне.

Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне

Премьер-министр Польши Дональд Туск перед отъездом в Париж на саммит "коалиции желающих" заявил, что лидеры этих стран обсудят детали "Парижской декларации", которая имеет целью подтвердить волю к полному европейско-американскому сотрудничеству для обеспечения безопасности, поддержки Украины и ее послевоенного восстановления, но окончательных решений в Париже ожидать не следует, и, возможно, подписание документов, которые утвердят общую американо-европейскую позицию, состоится в ближайшие дни в Вашингтоне, пишет УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.

Детали

"Это не будут обязательства, требующие конкретных логистических и финансовых решений от этой группы стран, но это будет подтверждением воли к полному европейско-американскому сотрудничеству для обеспечения безопасности, поддержки Украины и ее послевоенного восстановления, и, прежде всего, достижения справедливых и безопасных мирных условий, или по крайней мере прекращения огня, с точки зрения Украины и Европы", – пояснил премьер-министр Польши.

"Я знаю, что мы все хотели бы гораздо более конкретных решений, но это требует доброй воли также и от агрессора. Пока что нет никаких сигналов со стороны России", – сказал Дональд Туск.

Он пояснил, что целью парижской встречи является укрепление и объединение европейских и американских позиций, поскольку, как он добавил, "только такое давление имеет шанс заставить россиян серьезно отнестись к вопросу прекращения огня, а впоследствии и мира".

Премьер-министр Польши сказал, что обсуждение также сосредоточится на "определенных элементах будущих документов 20-пунктового мирного плана". "До сих пор этот документ держался в тайне; мы основывали свои знания на утечках и спекуляциях. На данный момент мы знаем, какова отправная точка – эти 20 пунктов, а также документы, которые будут описывать сотрудничество между европейскими странами и Соединенными Штатами в восстановлении Украины после войны", - отметил Туск.

Однако окончательных решений не следует ожидать в Париже. Возможно, что подписание документов, которые в конечном итоге утвердят общую американо-европейскую позицию, состоится в ближайшие дни, возможно, в Вашингтоне

- сообщил Туск.

Туск также затронул вопрос Гренландии. "Нет сомнений, что вопрос Гренландии, который вызвал много эмоций по всей Европе, также будет темой, которую мы не предвидели и не планировали", – заявил премьер-министр Польши, говоря о Парижском саммите.

"Для Польши две вещи являются понятными и очень трудными для согласования, но они абсолютно понятны и однозначны. Ни один член Организации Североатлантического договора не должен нападать или угрожать другому члену Альянса. В противном случае НАТО потеряет свое значение, если внутри альянса возникнут конфликты или взаимные агрессивные действия. Мы очень привержены решению всех потенциальных споров или дискуссий путем дружественного диалога между членами НАТО", – сказал Туск.

Премьер Дании предупредила, что взятие США Гренландии под контроль может положить конец НАТО06.01.26, 09:00 • 3158 просмотров

"Я хотел бы, чтобы всем в Вашингтоне было понятно, что любые попытки демонтировать или подорвать суть НАТО, вероятно, не будут приняты ни в одной европейской стране, по крайней мере, я на это надеюсь", – сказал Туск.

"Мы живем в очень странные времена, этот 2026 год начался с исключительного взрыва. Различные штормы, различные ветры, различные недоразумения и беспокойства трясли и трясут западные страны, но Польша должна быть одной из тех стран, которые обеспечат сохранение этой стратегической европейско-американской связи не на следующий год, не на следующие три года, а на десятилетия, потому что это гарантия безопасности, в определенном смысле, для всей нашей цивилизации, не только для Польши. В этом духе я убеждаю наших партнеров быть солидарными и твердыми, но не делать никаких ошибок", – сказал Туск перед отъездом в Париж.

В Париже Макрон примет Зеленского с Уиткоффом и Кушнером на обед, а на саммит соберутся 35 стран - СМИ06.01.26, 11:42 • 2344 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Гренландия
НАТО
Вашингтон
Париж
Дональд Туск
Украина
Польша