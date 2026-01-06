Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне

Премьер-министр Польши Дональд Туск перед отъездом в Париж на саммит "коалиции желающих" заявил, что лидеры этих стран обсудят детали "Парижской декларации", которая имеет целью подтвердить волю к полному европейско-американскому сотрудничеству для обеспечения безопасности, поддержки Украины и ее послевоенного восстановления, но окончательных решений в Париже ожидать не следует, и, возможно, подписание документов, которые утвердят общую американо-европейскую позицию, состоится в ближайшие дни в Вашингтоне, пишет УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Это не будут обязательства, требующие конкретных логистических и финансовых решений от этой группы стран, но это будет подтверждением воли к полному европейско-американскому сотрудничеству для обеспечения безопасности, поддержки Украины и ее послевоенного восстановления, и, прежде всего, достижения справедливых и безопасных мирных условий, или по крайней мере прекращения огня, с точки зрения Украины и Европы", – пояснил премьер-министр Польши.

"Я знаю, что мы все хотели бы гораздо более конкретных решений, но это требует доброй воли также и от агрессора. Пока что нет никаких сигналов со стороны России", – сказал Дональд Туск.

Он пояснил, что целью парижской встречи является укрепление и объединение европейских и американских позиций, поскольку, как он добавил, "только такое давление имеет шанс заставить россиян серьезно отнестись к вопросу прекращения огня, а впоследствии и мира".

Премьер-министр Польши сказал, что обсуждение также сосредоточится на "определенных элементах будущих документов 20-пунктового мирного плана". "До сих пор этот документ держался в тайне; мы основывали свои знания на утечках и спекуляциях. На данный момент мы знаем, какова отправная точка – эти 20 пунктов, а также документы, которые будут описывать сотрудничество между европейскими странами и Соединенными Штатами в восстановлении Украины после войны", - отметил Туск.

Однако окончательных решений не следует ожидать в Париже. Возможно, что подписание документов, которые в конечном итоге утвердят общую американо-европейскую позицию, состоится в ближайшие дни, возможно, в Вашингтоне - сообщил Туск.

Туск также затронул вопрос Гренландии. "Нет сомнений, что вопрос Гренландии, который вызвал много эмоций по всей Европе, также будет темой, которую мы не предвидели и не планировали", – заявил премьер-министр Польши, говоря о Парижском саммите.

"Для Польши две вещи являются понятными и очень трудными для согласования, но они абсолютно понятны и однозначны. Ни один член Организации Североатлантического договора не должен нападать или угрожать другому члену Альянса. В противном случае НАТО потеряет свое значение, если внутри альянса возникнут конфликты или взаимные агрессивные действия. Мы очень привержены решению всех потенциальных споров или дискуссий путем дружественного диалога между членами НАТО", – сказал Туск.

"Я хотел бы, чтобы всем в Вашингтоне было понятно, что любые попытки демонтировать или подорвать суть НАТО, вероятно, не будут приняты ни в одной европейской стране, по крайней мере, я на это надеюсь", – сказал Туск.

"Мы живем в очень странные времена, этот 2026 год начался с исключительного взрыва. Различные штормы, различные ветры, различные недоразумения и беспокойства трясли и трясут западные страны, но Польша должна быть одной из тех стран, которые обеспечат сохранение этой стратегической европейско-американской связи не на следующий год, не на следующие три года, а на десятилетия, потому что это гарантия безопасности, в определенном смысле, для всей нашей цивилизации, не только для Польши. В этом духе я убеждаю наших партнеров быть солидарными и твердыми, но не делать никаких ошибок", – сказал Туск перед отъездом в Париж.

