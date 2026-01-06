Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск перед від'їздом до Парижа на саміт "коаліції охочих" заявив, що лідери цих країн обговорять деталі "Паризької декларації", яка має на меті підтвердити волю до повної європейсько-американської співпраці для гарантування безпеки, підтримки України та її післявоєнної відбудови, але остаточних рішень в Парижі очікувати не слід, та можливо підписання документів, які затвердять спільну американо-європейську позицію, відбудеться найближчими днями у Вашингтоні, пише УНН з посиланням на Rzeczpospolita.

Деталі

"Це не будуть зобов'язання, що вимагатимуть конкретних логістичних та фінансових рішень від цієї групи країн, але це буде підтвердженням волі до повної європейсько-американської співпраці для гарантування безпеки, підтримки України та її післявоєнної відбудови, і, перш за все, досягнення справедливих та безпечних мирних умов, або принаймні припинення вогню, з точки зору України та Європи", – пояснив прем'єр-міністр Польщі.

"Я знаю, що ми всі хотіли б набагато більш конкретних рішень, але це вимагає доброї волі також і від агресора. Поки що немає жодних сигналів з боку росії", – сказав Дональд Туск.

Він пояснив, що метою паризької зустрічі є зміцнення та об'єднання європейських та американських позицій, оскільки, як він додав, "лише такий тиск має шанс змусити росіян серйозно поставитися до питання припинення вогню, а згодом і миру".

Прем'єр-міністр Польщі сказав, що обговорення також зосередиться на "певних елементах майбутніх документів 20-пунктового мирного плану". "Досі цей документ тримався в таємниці; ми ґрунтували свої знання на витоках та спекуляціях. На цей момент ми знаємо, яка відправна точка – ці 20 пунктів, а також документи, які описуватимуть співпрацю між європейськими країнами та Сполученими Штатами у відбудові України після війни", - зазначив Туск.

Однак остаточних рішень не слід очікувати в Парижі. Можливо, що підписання документів, які зрештою затвердять спільну американо-європейську позицію, відбудеться найближчими днями, можливо, у Вашингтоні - повідомив Туск.

Туск також торкнувся питання Гренландії. "Немає сумнівів, що питання Гренландії, яке викликало багато емоцій по всій Європі, також буде темою, яку ми не передбачали та не планували", – заявив прем'єр-міністр Польщі, говорячи про Паризький саміт.

"Для Польщі дві речі є зрозумілими та дуже важкими для узгодження, але вони абсолютно зрозумілі та однозначні. Жоден член Організації Північноатлантичного договору не повинен нападати чи погрожувати іншому члену Альянсу. В іншому випадку НАТО втратить своє значення, якщо всередині альянсу виникнуть конфлікти чи взаємні агресивні дії. Ми дуже віддані вирішенню всіх потенційних суперечок чи дискусій шляхом дружнього діалогу між членами НАТО", – сказав Туск.

"Я хотів би, щоб усім у Вашингтоні було зрозуміло, що будь-які спроби демонтувати або підірвати суть НАТО, ймовірно, не будуть прийняті в жодній європейській країні, принаймні я на це сподіваюся", – сказав Туск.

"Ми живемо в дуже дивні часи, цей 2026 рік розпочався з виняткового вибуху. Різні шторми, різні вітри, різні непорозуміння та неспокою трясли і трясуть західні країни, але Польща має бути однією з тих країн, які забезпечать збереження цього стратегічного європейсько-американського зв'язку не на наступний рік, не на наступні три роки, а на десятиліття, бо це гарантія безпеки, у певному сенсі, для всієї нашої цивілізації, не лише для Польщі. У цьому дусі я переконую наших партнерів бути солідарними та твердими, але не робити жодних помилок", – сказав Туск перед від'їздом до Парижа.

