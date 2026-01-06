$42.420.13
49.510.07
ukenru
11:59 • 1222 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
11:40 • 1026 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
09:58 • 14477 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
08:46 • 24789 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 32588 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 58941 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 106652 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 52201 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 51101 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 47041 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
1.4м/с
94%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У липецькій області після атаки дронів горить усманська нафтобазаVideo6 січня, 03:52 • 16953 перегляди
Таїланд знову звинувачує Камбоджу в порушенні режиму припинення вогню6 січня, 05:19 • 17863 перегляди
"Пустодзвін" про "зони впливу" і "хворі фантазії невдах": у МЗС і ЦПД відреагували на публікацію про сподівання рф після операції США у Венесуелі08:04 • 23339 перегляди
США готують угоду по Гренландії для посилення впливу на острів - The Economist09:19 • 18616 перегляди
Україну накриють снігопади, хуртовини та різке похолодання до -23°11:20 • 17798 перегляди
Публікації
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися11:35 • 2222 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 39939 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 106641 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 63727 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 128189 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Париж
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 23858 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 68430 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 61931 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 57593 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 65157 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Facebook
Економіст (журнал)

Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні

Київ • УНН

 • 1032 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що лідери обговорять деталі "Паризької декларації" для підтвердження європейсько-американської співпраці. Остаточні рішення щодо підтримки України та її відбудови очікуються у Вашингтоні.

Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск перед від'їздом до Парижа на саміт "коаліції охочих" заявив, що лідери цих країн обговорять деталі "Паризької декларації", яка має на меті підтвердити волю до повної європейсько-американської співпраці для гарантування безпеки, підтримки України та її післявоєнної відбудови, але остаточних рішень в Парижі очікувати не слід, та можливо підписання документів, які затвердять спільну американо-європейську позицію, відбудеться найближчими днями у Вашингтоні, пише УНН з посиланням на Rzeczpospolita.

Деталі

"Це не будуть зобов'язання, що вимагатимуть конкретних логістичних та фінансових рішень від цієї групи країн, але це буде підтвердженням волі до повної європейсько-американської співпраці для гарантування безпеки, підтримки України та її післявоєнної відбудови, і, перш за все, досягнення справедливих та безпечних мирних умов, або принаймні припинення вогню, з точки зору України та Європи", – пояснив прем'єр-міністр Польщі.

"Я знаю, що ми всі хотіли б набагато більш конкретних рішень, але це вимагає доброї волі також і від агресора. Поки що немає жодних сигналів з боку росії", – сказав Дональд Туск.

Він пояснив, що метою паризької зустрічі є зміцнення та об'єднання європейських та американських позицій, оскільки, як він додав, "лише такий тиск має шанс змусити росіян серйозно поставитися до питання припинення вогню, а згодом і миру".

Прем'єр-міністр Польщі сказав, що обговорення також зосередиться на "певних елементах майбутніх документів 20-пунктового мирного плану". "Досі цей документ тримався в таємниці; ми ґрунтували свої знання на витоках та спекуляціях. На цей момент ми знаємо, яка відправна точка – ці 20 пунктів, а також документи, які описуватимуть співпрацю між європейськими країнами та Сполученими Штатами у відбудові України після війни", - зазначив Туск.

Однак остаточних рішень не слід очікувати в Парижі. Можливо, що підписання документів, які зрештою затвердять спільну американо-європейську позицію, відбудеться найближчими днями, можливо, у Вашингтоні

- повідомив Туск.

Туск також торкнувся питання Гренландії. "Немає сумнівів, що питання Гренландії, яке викликало багато емоцій по всій Європі, також буде темою, яку ми не передбачали та не планували", – заявив прем'єр-міністр Польщі, говорячи про Паризький саміт.

"Для Польщі дві речі є зрозумілими та дуже важкими для узгодження, але вони абсолютно зрозумілі та однозначні. Жоден член Організації Північноатлантичного договору не повинен нападати чи погрожувати іншому члену Альянсу. В іншому випадку НАТО втратить своє значення, якщо всередині альянсу виникнуть конфлікти чи взаємні агресивні дії. Ми дуже віддані вирішенню всіх потенційних суперечок чи дискусій шляхом дружнього діалогу між членами НАТО", – сказав Туск.

Прем'єр Данії попередила, що взяття США Гренландії під контроль може покласти край НАТО06.01.26, 09:00 • 3158 переглядiв

"Я хотів би, щоб усім у Вашингтоні було зрозуміло, що будь-які спроби демонтувати або підірвати суть НАТО, ймовірно, не будуть прийняті в жодній європейській країні, принаймні я на це сподіваюся", – сказав Туск.

"Ми живемо в дуже дивні часи, цей 2026 рік розпочався з виняткового вибуху. Різні шторми, різні вітри, різні непорозуміння та неспокою трясли і трясуть західні країни, але Польща має бути однією з тих країн, які забезпечать збереження цього стратегічного європейсько-американського зв'язку не на наступний рік, не на наступні три роки, а на десятиліття, бо це гарантія безпеки, у певному сенсі, для всієї нашої цивілізації, не лише для Польщі. У цьому дусі я переконую наших партнерів бути солідарними та твердими, але не робити жодних помилок", – сказав Туск перед від'їздом до Парижа.

У Парижі Макрон прийме Зеленського з Віткоффом і Кушнером на обід, а на саміт зберуться 35 країн - ЗМІ06.01.26, 11:42 • 2348 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Ґренландія
НАТО
Вашингтон
Париж
Дональд Туск
Україна
Польща