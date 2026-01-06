Китай подтвердил неизменную позицию по войне в Украине, заявив о необходимости уважения суверенитета государств и принципов Устава ООН. Об этом сообщает Global Times, пишет УНН.

Подробности

Позиция Китая по украинской ситуации очень четкая:

"Четыре необходимости", выдвинутые председателем КНР Си Цзиньпином, являются нашими базовыми установками: Китай считает, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться, цели и принципы Устава ООН должны неукоснительно соблюдаться, законные озабоченности всех стран в сфере безопасности должны восприниматься серьезно, а все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, должны поддерживаться, — заявила во вторник пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, отвечая на вопрос о том, распространяется ли призыв Китая уважать суверенитет всех стран после событий в Венесуэле также и на Украину.

Мао также отметила, что с первого дня кризиса Китай последовательно выступает за содействие миру и диалогу и продвигает политическое урегулирование кризиса. Объективная и беспристрастная позиция Китая и усилия, которые он прилагает, очевидны для всех.

