Китай відповів на заяву Венесуели щодо України, підтвердивши свою позицію

11:59 • 4198 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
11:40 • 5578 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
09:58 • 21563 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
08:46 • 37101 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 40242 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 66000 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 119647 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 54695 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 53125 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 47457 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
У липецькій області після атаки дронів горить усманська нафтобазаVideo6 січня, 03:52
Таїланд знову звинувачує Камбоджу в порушенні режиму припинення вогню6 січня, 05:19
"Пустодзвін" про "зони впливу" і "хворі фантазії невдах": у МЗС і ЦПД відреагували на публікацію про сподівання рф після операції США у Венесуелі08:04
США готують угоду по Гренландії для посилення впливу на острів - The Economist09:19
Україну накриють снігопади, хуртовини та різке похолодання до -23°11:20
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися11:35
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 135364 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Емманюель Макрон
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Париж
Ґренландія
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"12:31
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
Bild

Китай відповів на заяву Венесуели щодо України, підтвердивши свою позицію

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Китай підтвердив свою незмінну позицію щодо війни в Україні, наголосивши на повазі до суверенітету держав та принципів Статуту ООН. Речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Китай виступає за мир та діалог, просуваючи політичне врегулювання кризи.

Китай підтвердив незмінну позицію щодо війни в Україні, заявивши про необхідність поваги до суверенітету держав і принципів Статуту ООН. Про це повідомляє Global Times, пише УНН.

Деталі

Позиція Китаю щодо української ситуації є дуже чіткою:

"Чотири необхідності", висунуті головою КНР Сі Цзіньпіном, є нашими базовими настановами: Китай вважає, що суверенітет і територіальна цілісність усіх країн мають поважатися, цілі та принципи Статуту ООН повинні неухильно дотримуватися, законні безпекові занепокоєння всіх країн мають сприйматися серйозно, а всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи, повинні підтримуватися, — заявила у вівторок речниця МЗС Китаю Мао Нін, відповідаючи на запитання про те, чи поширюється заклик Китаю поважати суверенітет усіх країн після подій у Венесуелі також і на Україну.

Мао також зазначила, що з першого дня кризи Китай послідовно виступає за сприяння миру та діалогу і просуває політичне врегулювання кризи. Об’єктивна й неупереджена позиція Китаю та зусилля, яких він докладає, є очевидними для всіх.

Вибори у Венесуелі відкладаються щонайменше на місяць - Трамп06.01.26, 14:23 • 1174 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
Війна в Україні
Організація Об'єднаних Націй
Венесуела
Сі Цзіньпін
Китай
Україна