Китай відповів на заяву Венесуели щодо України, підтвердивши свою позицію
Київ • УНН
Китай підтвердив свою незмінну позицію щодо війни в Україні, наголосивши на повазі до суверенітету держав та принципів Статуту ООН. Речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Китай виступає за мир та діалог, просуваючи політичне врегулювання кризи.
Китай підтвердив незмінну позицію щодо війни в Україні, заявивши про необхідність поваги до суверенітету держав і принципів Статуту ООН. Про це повідомляє Global Times, пише УНН.
Деталі
Позиція Китаю щодо української ситуації є дуже чіткою:
"Чотири необхідності", висунуті головою КНР Сі Цзіньпіном, є нашими базовими настановами: Китай вважає, що суверенітет і територіальна цілісність усіх країн мають поважатися, цілі та принципи Статуту ООН повинні неухильно дотримуватися, законні безпекові занепокоєння всіх країн мають сприйматися серйозно, а всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи, повинні підтримуватися, — заявила у вівторок речниця МЗС Китаю Мао Нін, відповідаючи на запитання про те, чи поширюється заклик Китаю поважати суверенітет усіх країн після подій у Венесуелі також і на Україну.
Мао також зазначила, що з першого дня кризи Китай послідовно виступає за сприяння миру та діалогу і просуває політичне врегулювання кризи. Об’єктивна й неупереджена позиція Китаю та зусилля, яких він докладає, є очевидними для всіх.
