Китай відповів на заяву Венесуели щодо України, підтвердивши свою позицію

Китай підтвердив незмінну позицію щодо війни в Україні, заявивши про необхідність поваги до суверенітету держав і принципів Статуту ООН. Про це повідомляє Global Times, пише УНН.

Деталі

Позиція Китаю щодо української ситуації є дуже чіткою:

"Чотири необхідності", висунуті головою КНР Сі Цзіньпіном, є нашими базовими настановами: Китай вважає, що суверенітет і територіальна цілісність усіх країн мають поважатися, цілі та принципи Статуту ООН повинні неухильно дотримуватися, законні безпекові занепокоєння всіх країн мають сприйматися серйозно, а всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи, повинні підтримуватися, — заявила у вівторок речниця МЗС Китаю Мао Нін, відповідаючи на запитання про те, чи поширюється заклик Китаю поважати суверенітет усіх країн після подій у Венесуелі також і на Україну.

Мао також зазначила, що з першого дня кризи Китай послідовно виступає за сприяння миру та діалогу і просуває політичне врегулювання кризи. Об’єктивна й неупереджена позиція Китаю та зусилля, яких він докладає, є очевидними для всіх.

