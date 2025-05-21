Во Львове мужчина распылил газ против сотрудников ТЦК
Киев • УНН
Во Львове военнообязанный, находившийся в розыске, распылил газ в лицо военному и полицейскому во время проверки документов. Оба госпитализированы с серьёзными повреждениями глаз.
Во Львове военнообязанный мужчина, находившийся в розыске, напал на правоохранителя и военнослужащего. Об этом сообщает группа коммуникаций Львовского ОТЦК и СП в Facebook, пишет УНН.
Детали
По информации, 21 мая около 10:00, военнослужащие одного из львовских РТЦК и СП, вместе с представителями полиции, осуществляли оповещения военнообязанных граждан.
На улице Княгини Ольги, гражданин на просьбу предоставить для проверки военно-учетные документы, начал убегать. Уже когда его почти догнали, мужчина резко обернулся и распылил, вероятно, перечный газ. Следствие – правоохранитель и военнослужащий госпитализированы с серьезными повреждениями глаз
В частности, один из пострадавших - военный, который недавно был переведен в ТЦК с передовой из-за проблем со здоровьем и больше не мог участвовать в боевых действиях.
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