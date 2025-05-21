У Львові чоловік розпилив газ проти співробітників ТЦК
Київ • УНН
У Львові військовозобов'язаний, що перебував у розшуку, розпилив газ в обличчя військовому та поліцейському під час перевірки документів. Обох госпіталізовано з серйозними ушкодженнями очей.
У Львові військовозобов’язаних чоловік, який перебував у розшуку, напав на правоохоронця та військовослужбовця. Про це повідомляє група комунікацій Львівського ОТЦК та СП у Facebook, пише УНН.
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За інформацією, 21 травня близько 10:00, військовослужбовці одного з львівських РТЦК та СП, разом з представниками поліції, здійснювали оповіщення військовозобов’язаних громадян.
На вулиці Княгині Ольги, громадянин на прохання надати для перевірки військово-облікові документи, почав втікати. Вже коли його майже наздогнали, чоловік різко обернувся й розпилив, ймовірно, перцевий газ. Наслідок – правоохоронець і військовослужбовець госпіталізовані з серйозними пошкодженнями очей
Зокрема, один із постраждалих - військовий, який нещодавно був переведений до ТЦК з передової через проблеми зі здоров’ям і більше не міг брати участь у бойових діях.
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