У Львові чоловік розпилив газ проти співробітників ТЦК

У Львові військовозобов’язаних чоловік, який перебував у розшуку, напав на правоохоронця та військовослужбовця. Про це повідомляє група комунікацій Львівського ОТЦК та СП у Facebook, пише УНН.

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За інформацією, 21 травня близько 10:00, військовослужбовці одного з львівських РТЦК та СП, разом з представниками поліції, здійснювали оповіщення військовозобов’язаних громадян.

На вулиці Княгині Ольги, громадянин на прохання надати для перевірки військово-облікові документи, почав втікати. Вже коли його майже наздогнали, чоловік різко обернувся й розпилив, ймовірно, перцевий газ. Наслідок – правоохоронець і військовослужбовець госпіталізовані з серйозними пошкодженнями очей - йдеться в дописі.

Зокрема, один із постраждалих - військовий, який нещодавно був переведений до ТЦК з передової через проблеми зі здоров’ям і більше не міг брати участь у бойових діях.

Зловмисника затримали. Ним виявився військовозобов’язаний громадянин, що перебував у розшуку. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження - повідомляє ТЦК.

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