Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Киев • УНН
Австралийские вооруженные силы предоставили ABC эксклюзивный доступ к секретной операции по поставке танков M1A1 Abrams Украине. Десятки 60-тонных танков уже находятся в Польше, их перевезли через полмира на грузовом судне.
Австралийские вооруженные силы предоставили ABC эксклюзивный доступ к секретной операции по поставке танков M1A1 Abrams Украине. Эти танки уже находятся в Польше, но журналистам запретили рассказывать, где именно они расположены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC.
Детали
Полковник Джеймс Смит, командир операции "Куду", которая является обязательством Австралии по обучению военных Украины, сказал в интервью, что секретность необходима для того, чтобы танки безопасно добрались до места назначения.
Мы не будем делать ничего, что может поставить под угрозу безопасность операций ВСУ. Мы стараемся обеспечить украинцам максимальную безопасность
Десятки танков весом 60 тонн перевезли через полмира на грузовом судне: пять военнослужащих австралийской армии провели 55 дней в море, сопровождая бронированные машины в Северное полушарие. Они каждые шесть часов проверяли груз, а также познакомились с четырьмя членами экипажа судна, которые были украинцами. Последние рассказали австралийцам о своей стране и высказались относительно того, как видят окончание войны.
Дополнительно
Данная поставка военного оборудования в Украину состоялась после того, как правительство Австралии объявило о выделении дополнительных 95 млн долларов на оборону страны.
Это было первое значительное увеличение военной помощи Киеву со стороны Австралии за более чем год. С момента начала полномасштабного российского вторжения 2022 года Канберра выделила на оборону Украины 1,7 млрд долларов.
По данным Кильского института - независимой некоммерческой исследовательской организации, анализирующей глобальные экономические вопросы - Австралия заняла 35-е место среди 41 страны по уровню финансовой и военной помощи Украине в процентах от ВВП.
Танки M1A1 Abrams, которые были отправлены в Украину, были изготовлены в США и отправлены в Австралию почти 20 лет назад.
