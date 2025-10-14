Мобілізованого попри інвалідність батька без догляду звільнили зі служби, на керівника ТЦК склали протокол - прокуратура
Київ • УНН
Чоловіка з Львівщини, мобілізованого попри наявність батька з інвалідністю, звільнили зі служби після втручання прокуратури. Щодо посадовців ТЦК розпочато службове розслідування, а на т.в.о. керівника складено адмінпротокол.
Чоловіка з Львівської області, у якого без нагляду залишився батько з інвалідністю після його мобілізації, звільнили зі служби після реагування прокуратури, щодо посадовців ТЦК було розпочато службове розслідування, на т.в.о. керівника склали адміністративний протокол, повідомили в Офісі Генпрокурора у вівторок, пише УНН.
Деталі
"Прокурори Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону забезпечили відновлення конституційних прав громадянина України, якого незаконно призвали на військову службу попри наявність законних підстав для відстрочки", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, після публікації в медіа про випадок у селі Сасів на Львівщині прокурори оперативно відреагували на повідомлення про чоловіка з інвалідністю, який залишився без догляду після мобілізації свого єдиного сина.
"Інформація підтвердилась: чоловіка дійсно було призвано на службу з порушенням вимог закону, оскільки на його утриманні перебував батько – особа з інвалідністю І групи, а інших родичів, здатних здійснювати догляд, не було", - зазначили у прокуратурі.
Завдяки діям прокурорів, як повідомляється, "командування військової частини та місцевих органів влади питання про звільнення чоловіка з військової служби за сімейними обставинами було вирішено у найкоротші строки".
"Прокуратура ініціювала службове розслідування щодо посадових осіб Золочівського районного ТЦК та СП для встановлення причин та умов незаконного призову. За його результатами на тимчасово виконуючого обов’язки керівника складено адміністративний протокол за перевищення службових повноважень військовою службовою особою (ч. 2 ст. 172-14 КУпАП)", - повідомили у прокуратурі.
Матеріали, як зазначається, скеровано до суду для розгляду.
