13:31
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
13:02
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
12:47
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:39
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
11:53
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Ексклюзив
09:28
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради
09:05
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT
Ексклюзив
08:16
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Мобілізованого попри інвалідність батька без догляду звільнили зі служби, на керівника ТЦК склали протокол - прокуратура

Київ • УНН

 • 1076 перегляди

Чоловіка з Львівщини, мобілізованого попри наявність батька з інвалідністю, звільнили зі служби після втручання прокуратури. Щодо посадовців ТЦК розпочато службове розслідування, а на т.в.о. керівника складено адмінпротокол.

Мобілізованого попри інвалідність батька без догляду звільнили зі служби, на керівника ТЦК склали протокол - прокуратура

Чоловіка з Львівської області, у якого без нагляду залишився батько з інвалідністю після його мобілізації, звільнили зі служби після реагування прокуратури, щодо посадовців ТЦК було розпочато службове розслідування, на т.в.о. керівника склали адміністративний протокол, повідомили в Офісі Генпрокурора у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Прокурори Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону забезпечили відновлення конституційних прав громадянина України, якого незаконно призвали на військову службу попри наявність законних підстав для відстрочки", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, після публікації в медіа про випадок у селі Сасів на Львівщині прокурори оперативно відреагували на повідомлення про чоловіка з інвалідністю, який залишився без догляду після мобілізації свого єдиного сина.

"Інформація підтвердилась: чоловіка дійсно було призвано на службу з порушенням вимог закону, оскільки на його утриманні перебував батько – особа з інвалідністю І групи, а інших родичів, здатних здійснювати догляд, не було", - зазначили у прокуратурі.

Завдяки діям прокурорів, як повідомляється, "командування військової частини та місцевих органів влади питання про звільнення чоловіка з військової служби за сімейними обставинами було вирішено у найкоротші строки".

"Прокуратура ініціювала службове розслідування щодо посадових осіб Золочівського районного ТЦК та СП для встановлення причин та умов незаконного призову. За його результатами на тимчасово виконуючого обов’язки керівника складено адміністративний протокол за перевищення службових повноважень військовою службовою особою (ч. 2 ст. 172-14 КУпАП)", - повідомили у прокуратурі.

Матеріали, як зазначається, скеровано до суду для розгляду.

У Львові чоловік розпилив газ проти співробітників ТЦК21.05.25, 14:00 • 3902 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
ТЦК та СП
Львівська область
Генеральний прокурор (Україна)