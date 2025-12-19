Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
Секретарь СНБО Рустем Умеров и генерал-лейтенант Андрей Гнатов проведут консультации с американской стороной в Майами. Переговоры сосредоточены на поиске долгосрочных решений для защиты Украины.
Переговоры, которые пройдут в Майами, сосредоточены на поиске долгосрочных решений для защиты Украины.
Подробности
К консультациям в Майами присоединились и представители Европы. Украинская делегация уже провела предварительные беседы с европейскими коллегами, чтобы выйти на встречу с американцами с единым видением. Секретарь СНБО подчеркнул важность такой координации для сохранения общего фронта поддержки.
Основная цель переговоров – обеспечение надежной безопасности Украины на длительную перспективу. Весь процесс происходит в рамках приоритетов, которые определил Президент Владимир Зеленский.
Настроены конструктивно. Уже провели предварительные консультации с европейскими коллегами и готовимся к дальнейшим беседам с американской стороной. По итогам консультаций – доклад Президенту Украины Владимиру Зеленскому
