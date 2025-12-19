$42.340.00
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фото
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моря
"Прямая линия" путина 2025 года: диктатор выдал новые лживые заявления и отказался от прекращения войны
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Секретарь СНБО Рустем Умеров и генерал-лейтенант Андрей Гнатов проведут консультации с американской стороной в Майами. Переговоры сосредоточены на поиске долгосрочных решений для защиты Украины.

Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами

Секретарь СНБО Рустем Умеров вместе с генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым сегодня проведут очередной этап консультаций с американской стороной. Переговоры, которые пройдут в Майами, сосредоточены на поиске долгосрочных решений для защиты Украины. О старте нового раунда Умеров сообщил в своем телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

К консультациям в Майами присоединились и представители Европы. Украинская делегация уже провела предварительные беседы с европейскими коллегами, чтобы выйти на встречу с американцами с единым видением. Секретарь СНБО подчеркнул важность такой координации для сохранения общего фронта поддержки.

Мирные переговоры: стало известно, кого Путин отправит в Майами19.12.25, 05:02 • 15656 просмотров

Основная цель переговоров – обеспечение надежной безопасности Украины на длительную перспективу. Весь процесс происходит в рамках приоритетов, которые определил Президент Владимир Зеленский.

Настроены конструктивно. Уже провели предварительные консультации с европейскими коллегами и готовимся к дальнейшим беседам с американской стороной. По итогам консультаций – доклад Президенту Украины Владимиру Зеленскому 

– отметил Рустем Умеров.

Советники из Германии, Франции и Британии сегодня будут в Майами для переговоров с Уиткоффом и Умеровым - Axios19.12.25, 16:51 • 754 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Андрей Гнатов
Франция
Великобритания
Европа
Германия
Владимир Зеленский
Украина