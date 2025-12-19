$42.340.00
Эксклюзив
14:21 • 3602 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 5190 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39 • 9958 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 12583 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 10653 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39 • 15931 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08 • 10301 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
10:10 • 7936 просмотра
"Прямая линия" путина 2025 года: диктатор выдал новые лживые заявления и отказался от прекращения войныVideo
Эксклюзив
09:00 • 23501 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 06:45 • 20219 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
Советники из Германии, Франции и Британии сегодня будут в Майами для переговоров с Уиткоффом и Умеровым - Axios

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Советники по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании встретятся в Майами со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и главой делегации Украины Рустемом Умеровым. Переговоры ожидаются сегодня, как сообщил журналист Axios Барак Равид.

Советники из Германии, Франции и Британии сегодня будут в Майами для переговоров с Уиткоффом и Умеровым - Axios

Советники по национальной безопасности из Германии, Франции и Великобритании сегодня будут в Майами в США для переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и главой делегации Украины на мирных переговорах Рустемом Умеровым, сообщил журналист Axios Барак Равид в X, пишет УНН.

По данным двух источников, советники по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании сегодня будут в Майами для переговоров с посланником Белого дома Стивом Уиткоффом и советником по национальной безопасности Украины Рустемом Умеровым

- сообщил журналист Axios.

Напомним

Ранее немецкие СМИ сообщали, что канцлер Германии Фридрих Мерц отправляет своего советника по вопросам Украины Гюнтера Зауттера во Флориду для переговоров между США и россией по мирному урегулированию войны.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
