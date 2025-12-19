Советники из Германии, Франции и Британии сегодня будут в Майами для переговоров с Уиткоффом и Умеровым - Axios
Киев • УНН
Советники по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании встретятся в Майами со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и главой делегации Украины Рустемом Умеровым. Переговоры ожидаются сегодня, как сообщил журналист Axios Барак Равид.
Напомним
Ранее немецкие СМИ сообщали, что канцлер Германии Фридрих Мерц отправляет своего советника по вопросам Украины Гюнтера Зауттера во Флориду для переговоров между США и россией по мирному урегулированию войны.