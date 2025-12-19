$42.340.00
Ексклюзив
14:21 • 1370 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 2580 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 8454 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 11864 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 10129 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 15233 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 10100 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
10:10 • 7822 перегляди
"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війниVideo
Ексклюзив
09:00 • 23060 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 06:45 • 20188 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
Європа приєднується: Мерц відправляє радника на переговори щодо миру у Маямі на вихідних - dpa

Київ • УНН

 • 652 перегляди

Радник канцлера Німеччини з питань України Гюнтер Зауттер вирушає до Флориди для переговорів між США та росією. Переговори стосуються мирного врегулювання війни, де буде обговорено 20-пунктний план США.

Європа приєднується: Мерц відправляє радника на переговори щодо миру у Маямі на вихідних - dpa

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відправляє свого радника з питань України Гюнтера Зауттера до Флориди для переговорів між США та росією щодо мирного врегулювання війни, з посиланням на урядові джерела у п'ятницю повідомило dpa, пише УНН.

Деталі

Як вказано, незрозуміло, чи візьме участь радник канцлера ФРН з питань зовнішньої політики в переговорах, запланованих на ці вихідні, і в якому форматі. Джерела dpa повідомили, що окремої зустрічі з російською стороною не планувалося.

Зауттер відіграв ключову роль у підготовці та формуванні переговорів між європейцями, Сполученими Штатами та Україною в Берліні минулої неділі та понеділка, зазначає видання.

Там було доопрацьовано 20-пунктний план США, який має призвести до мирного врегулювання між росією та Україною після майже чотирьох років повномасштабної війни рф проти України. Зокрема, "було досягнуто прогресу щодо гарантій безпеки у разі припинення вогню, але не було жодного руху щодо можливих територіальних поступок України росії", пише видання.

У Маямі представники уряду США та кремля тепер мають зустрітися для подальших переговорів щодо плану. Очікується також подальша зустріч США з Україною.

За словами Президента Володимира Зеленського, українські переговірники вже вирушили до США.

Пошук компромісу щодо миру: Зеленський заявив, що українська делегація вже вирушила до США18.12.25, 10:31 • 2942 перегляди

У п’ятницю та суботу наша команда буде в США, сказав він.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Фрідріх Мерц
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Флорида
Берлін