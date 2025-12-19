Європа приєднується: Мерц відправляє радника на переговори щодо миру у Маямі на вихідних - dpa
Київ • УНН
Радник канцлера Німеччини з питань України Гюнтер Зауттер вирушає до Флориди для переговорів між США та росією. Переговори стосуються мирного врегулювання війни, де буде обговорено 20-пунктний план США.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відправляє свого радника з питань України Гюнтера Зауттера до Флориди для переговорів між США та росією щодо мирного врегулювання війни, з посиланням на урядові джерела у п'ятницю повідомило dpa, пише УНН.
Деталі
Як вказано, незрозуміло, чи візьме участь радник канцлера ФРН з питань зовнішньої політики в переговорах, запланованих на ці вихідні, і в якому форматі. Джерела dpa повідомили, що окремої зустрічі з російською стороною не планувалося.
Зауттер відіграв ключову роль у підготовці та формуванні переговорів між європейцями, Сполученими Штатами та Україною в Берліні минулої неділі та понеділка, зазначає видання.
Там було доопрацьовано 20-пунктний план США, який має призвести до мирного врегулювання між росією та Україною після майже чотирьох років повномасштабної війни рф проти України. Зокрема, "було досягнуто прогресу щодо гарантій безпеки у разі припинення вогню, але не було жодного руху щодо можливих територіальних поступок України росії", пише видання.
У Маямі представники уряду США та кремля тепер мають зустрітися для подальших переговорів щодо плану. Очікується також подальша зустріч США з Україною.
За словами Президента Володимира Зеленського, українські переговірники вже вирушили до США.
У п’ятницю та суботу наша команда буде в США, сказав він.