Европа присоединяется: Германия отправляет советника на переговоры о мире в Майами на выходных - dpa
Киев • УНН
Советник канцлера Германии по вопросам Украины Гюнтер Зауттер отправляется во Флориду для переговоров между США и Россией. Переговоры касаются мирного урегулирования войны, где будет обсуждаться 20-пунктный план США.
Канцлер Германии Фридрих Мерц отправляет своего советника по вопросам Украины Гюнтера Зауттера во Флориду для переговоров между США и Россией по мирному урегулированию войны, со ссылкой на правительственные источники в пятницу сообщило dpa, пишет УНН.
Подробности
Как указано, непонятно, примет ли советник канцлера ФРГ по вопросам внешней политики участие в переговорах, запланированных на эти выходные, и в каком формате. Источники dpa сообщили, что отдельной встречи с российской стороной не планировалось.
Зауттер сыграл ключевую роль в подготовке и формировании переговоров между европейцами, Соединенными Штатами и Украиной в Берлине в минувшие воскресенье и понедельник, отмечает издание.
Там был доработан 20-пунктный план США, который должен привести к мирному урегулированию между Россией и Украиной после почти четырех лет полномасштабной войны РФ против Украины. В частности, "был достигнут прогресс по гарантиям безопасности в случае прекращения огня, но не было никакого движения по возможным территориальным уступкам Украины России", пишет издание.
В Майами представители правительства США и Кремля теперь должны встретиться для дальнейших переговоров по плану. Ожидается также дальнейшая встреча США с Украиной.
По словам Президента Владимира Зеленского, украинские переговорщики уже отправились в США.
В пятницу и субботу наша команда будет в США, сказал он.