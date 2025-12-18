$42.340.15
Поиск компромисса по миру: Зеленский заявил, что украинская делегация уже отправилась в США

Киев • УНН

 • 110 просмотра

россия стремится к полному захвату Донбасса и выводу украинских войск, на что Украина не соглашается. США ищут компромиссное решение, украинская делегация отправилась в Вашингтон для обсуждения мирного плана.

российская федерация хочет тотального захвата Донбасса и вывода оттуда украинских войск. В то же время Украина не готова на соответствующие шаги, а США ищут компромисс. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время ответа на вопросы журналистов, передает УНН.

Детали

Мы все знаем позицию россии. Они хотят тотального захвата Донбасса, а сейчас они хотят, чтобы мы выходили из Донбасса. Это их была позиция, она открыта. Наша открытая позиция, что мы не готовы на соответствующие шаги и Соединенные Штаты Америки ищут компромисс

- заявил Зеленский.

Он также коснулся обсуждения мирного плана. Как отметил Зеленский, украинская делегация будет находиться в США в пятницу, 19 декабря и субботу, 20 декабря.

Сейчас команды будут встречаться. Наша команда будет в Соединенных Штатах Америки. Она уже на пути в Соединенные Штаты. Там американцы их ждут. Я не знаю, кто еще может присутствовать. Может, будут европейцы

- сказал Президент Украины.

Напомним

Владимир Зеленский заявил, что сигналы российского диктатора владимира путина о нежелании заканчивать войну не являются новыми. Он добавил: возможность продолжения войны зависит от давления партнеров Украины, в частности от США, а также санкций против россии.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина