"Якщо путін буде гальмувати дипломатичну хвилю": Зеленський розкрив, що може зробити тиск США та інших партнерів
Київ • УНН
Президент Зеленський заявляє, що сигнали путіна про небажання закінчувати війну не нові. Можливість продовження війни залежить від тиску партнерів, зокрема США, та санкцій.
Сигнали глави кремля володимира путіна не нові, але є питання, чи має путін можливість продовження війни, що залежить від тиску партнерів, у тому числі США, санкційного та дипломатичного. Про це сказав журналістам Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
Передусім, сигнали, які дає путін, вони абсолютно не нові для нас. Я завжди казав, що він не хоче закінчувати війну. Питання, чи може він її продовжувати. Це питання вже залежить від наших партнерів, від їх тиску, санкційного передусім, ну і дипломатичного
Зі слів Президента, "зараз американські колеги стверджують, що путін готовий до закінчення війни. І публічно, і в непублічному форматі". "Ми, ви бачите, підтримуємо ініціативи американців. Ми не згодні з усіма рисами тих чи інших майбутніх домовленостей. Ви про це знаєте, є питання, у нас є деякі розбіжності щодо територіального питання, фінансування щодо frozen assets і ще деякі питання, які не узгоджені, але тим не менше", - вказав Зеленський.
Я не думаю, що економіка путіна спроможна продовжувати цю війну в тих обсягах, які були до цього. Якщо дійсно санкції будуть діяти, і Сполучені Штати, якщо будуть чесними і відкритими, якщо путін зараз буде гальмувати дипломатичну цю хвилю, а зараз вона така найбільша за останній час, то Сполучені Штати будуть тиснути на них більше. Подивимося
