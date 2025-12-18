"Якщо путін буде гальмувати дипломатичну хвилю": Зеленський розкрив, що може зробити тиск США та інших партнерів

Сигнали глави кремля володимира путіна не нові, але є питання, чи має путін можливість продовження війни, що залежить від тиску партнерів, у тому числі США, санкційного та дипломатичного. Про це сказав журналістам Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Передусім, сигнали, які дає путін, вони абсолютно не нові для нас. Я завжди казав, що він не хоче закінчувати війну. Питання, чи може він її продовжувати. Це питання вже залежить від наших партнерів, від їх тиску, санкційного передусім, ну і дипломатичного - відповів Зеленський, чи останні заяви путіна є підтвердження наміру продовжувати війну та фактично відмови від політичного врегулювання, що створить новий рівень тиску на Україну.

Зі слів Президента, "зараз американські колеги стверджують, що путін готовий до закінчення війни. І публічно, і в непублічному форматі". "Ми, ви бачите, підтримуємо ініціативи американців. Ми не згодні з усіма рисами тих чи інших майбутніх домовленостей. Ви про це знаєте, є питання, у нас є деякі розбіжності щодо територіального питання, фінансування щодо frozen assets і ще деякі питання, які не узгоджені, але тим не менше", - вказав Зеленський.

Я не думаю, що економіка путіна спроможна продовжувати цю війну в тих обсягах, які були до цього. Якщо дійсно санкції будуть діяти, і Сполучені Штати, якщо будуть чесними і відкритими, якщо путін зараз буде гальмувати дипломатичну цю хвилю, а зараз вона така найбільша за останній час, то Сполучені Штати будуть тиснути на них більше. Подивимося - підсумував Зеленський.

США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg