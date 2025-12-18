$42.340.15
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
07:18 • 4026 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 19548 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 35458 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 37962 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 63143 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 37854 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 28460 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 25435 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 22993 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
"Якщо путін буде гальмувати дипломатичну хвилю": Зеленський розкрив, що може зробити тиск США та інших партнерів

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Президент Зеленський заявляє, що сигнали путіна про небажання закінчувати війну не нові. Можливість продовження війни залежить від тиску партнерів, зокрема США, та санкцій.

"Якщо путін буде гальмувати дипломатичну хвилю": Зеленський розкрив, що може зробити тиск США та інших партнерів

Сигнали глави кремля володимира путіна не нові, але є питання, чи має путін можливість продовження війни, що залежить від тиску партнерів, у тому числі США, санкційного та дипломатичного. Про це сказав журналістам Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Передусім, сигнали, які дає путін, вони абсолютно не нові для нас. Я завжди казав, що він не хоче закінчувати війну. Питання, чи може він її продовжувати. Це питання вже залежить від наших партнерів, від їх тиску, санкційного передусім, ну і дипломатичного

- відповів Зеленський, чи останні заяви путіна є підтвердження наміру продовжувати війну та фактично відмови від політичного врегулювання, що створить новий рівень тиску на Україну.

Зі слів Президента, "зараз американські колеги стверджують, що путін готовий до закінчення війни. І публічно, і в непублічному форматі". "Ми, ви бачите, підтримуємо ініціативи американців. Ми не згодні з усіма рисами тих чи інших майбутніх домовленостей. Ви про це знаєте, є питання, у нас є деякі розбіжності щодо територіального питання, фінансування щодо frozen assets і ще деякі питання, які не узгоджені, але тим не менше", - вказав Зеленський.

Я не думаю, що економіка путіна спроможна продовжувати цю війну в тих обсягах, які були до цього. Якщо дійсно санкції будуть діяти, і Сполучені Штати, якщо будуть чесними і відкритими, якщо путін зараз буде гальмувати дипломатичну цю хвилю, а зараз вона така найбільша за останній час, то Сполучені Штати будуть тиснути на них більше. Подивимося

- підсумував Зеленський.

Юлія Шрамко

