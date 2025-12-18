"Если путин будет тормозить дипломатическую волну": Зеленский раскрыл, что может сделать давление США и других партнеров

Сигналы главы кремля владимира путина не новы, но есть вопрос, имеет ли путин возможность продолжения войны, что зависит от давления партнеров, в том числе США, санкционного и дипломатического. Об этом сказал журналистам Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Прежде всего, сигналы, которые дает путин, они абсолютно не новы для нас. Я всегда говорил, что он не хочет заканчивать войну. Вопрос, может ли он ее продолжать. Этот вопрос уже зависит от наших партнеров, от их давления, санкционного прежде всего, ну и дипломатического - ответил Зеленский, являются ли последние заявления путина подтверждением намерения продолжать войну и фактически отказа от политического урегулирования, что создаст новый уровень давления на Украину.

По словам Президента, "сейчас американские коллеги утверждают, что путин готов к окончанию войны. И публично, и в непубличном формате". "Мы, вы видите, поддерживаем инициативы американцев. Мы не согласны со всеми чертами тех или иных будущих договоренностей. Вы об этом знаете, есть вопросы, у нас есть некоторые разногласия по территориальному вопросу, финансированию по frozen assets и еще некоторые вопросы, которые не согласованы, но тем не менее", - указал Зеленский.