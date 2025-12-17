США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg

США готують новий пакет санкцій проти енергетичного сектору росії, щоб посилити тиск на москву, якщо глава кремля володимир путін відхилить мирну угоду з Україною, з посиланням на слова людей, знайомих з цим питанням, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"США розглядають такі варіанти, як націлювання на судна так званого тіньового флоту танкерів росії, що використовуються для транспортування московської нафти, а також на трейдерів, які сприяють цим транзакціям", повідомили люди, які розмовляли на умовах анонімності для обговорення приватних обговорень.

За словами деяких людей, нові заходи можуть бути оприлюднені вже цього тижня.

Міністр фінансів США Скотт Бессент обговорив ці плани, коли зустрівся з групою європейських послів на початку цього тижня, повідомили джерела. "Президент Трамп - президент миру, і я повторив, що під його керівництвом Америка продовжуватиме надавати пріоритет припиненню війни в Україні", - написав він у X після зустрічі.

Джерела застерегли, що будь-яке остаточне рішення залишається за президентом США Дональдом Трампом.

кремль знає, що деякі американські чиновники обмірковують плани запровадження нових санкцій проти росії, заявив журналістам у середу речник путіна дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ. "Очевидно, що будь-які санкції шкодять процесу відновлення відносин", - сказав він.

Ціна на нафту ненадовго зросла після цієї новини. Ф'ючерси на Brent зросли на 70 центів за барель, торгуючись до 60,33 долара, перш ніж скоротити своє зростання.

Широкий спектр санкцій, запроваджених проти росії з моменту початку повномасштабної війни рф проти України у 2022 році, поки що не змінив розрахунків путіна, зазначає видання. Однак заходи, спрямовані проти нафтових гігантів москви та її торгівлі, призвели до падіння цін на нафту до найнижчого рівня з початку вторгнення, що значно навантажило і без того проблемну економіку країни.

Обговорення подальших заходів відбуваються на тлі того, як американські та українські переговірники досягли певного прогресу цього тижня щодо умов потенційної мирної угоди. Посол США Стів Віткофф перебував у Берліні на двох днях переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами щодо останніх пропозицій.

Американські, українські та європейські чиновники привітали значний прогрес у питанні гарантій, підтриманих США, щодо забезпечення післявоєнної безпеки України.

За словами деяких джерел, "залишаються спірними питання щодо майбутнього статусу територій на сході України, використання заморожених активів російського центрального банку та управління Запорізькою атомною електростанцією". Україна, як повідомляється, також "хоче побачити в письмовій формі, що саме робитимуть її союзники у разі повторного вторгнення росії в Україну".

росія вимагає від України поступитися частинами Донбасу, що включає Донецьку та Луганську області, які війська та пособники путіна намагалися, але не змогли окупувати з 2014 року. Пропозиції США передбачають перетворення неокупованої території на демілітаризовану або вільну економічну зону під спеціальним управлінням.

"Незрозуміло, чи буде ця територія де-факто визнана російською згідно з цими планами, і які, якщо такі є, поступки москва готова запропонувати натомість", пише видання. Україна та багато її союзників ухилилися від перспективи поступитися територією росії та вивести війська з районів, критично важливих для оборони України, зазначає видання.

За словами деяких джерел, "американські чиновники також розглядають заморожені російські активи як частину будь-якої майбутньої мирної угоди, саме тоді, коли європейські лідери мають вирішити пізніше цього тижня, чи використовувати заморожені активи для надання військової та економічної допомоги Україні".

москва бурхливо відреагувала на цю перспективу, що, за словами деяких джерел, "є ознакою того, що вона намагається перешкодити цьому кроку та прагне послабити санкції проти своєї дедалі більш хворої економіки".

"Оскільки переговори обтяжені складними питаннями щодо території та гарантій безпеки, увага переключається на відповідь путіна, і поки що мало що вказує на те, що він готовий припинити свої атаки чи змінити свої цілі", зазначає видання.

Заступник міністра закордонних справ росії сергій рябков заявив цього тижня, що він "дуже впевнений", що війна наближається до кінця. Тим не менш, в інтерв'ю ABC News він сказав, що територіальні вимоги москви залишаються незмінними, і виключив розгортання військ НАТО в Україні згідно з мирною угодою.

"Я майже впевнений, що ми на межі вирішення цієї жахливої ​​кризи, - сказав рябков, не вдаючись до подробиць. - Ми готові до угоди, кажучи словами президента Трампа, і я сподіваюся, тримаю пальці схрещеними, що вона станеться швидше, ніж пізніше".

Широко запроваджені санкції проти росії, як зауважує видання, "мало що зробили" для підвищення ціни на нафту, ринок якої переходить у профіцит, і очікується, що наступного року буде лише зростання буде лише наступного рок. Ф'ючерси на Brent цього року впали на 20% і у вівторок впали до найнижчого рівня з лютого 2021 року.

США вже запровадили санкції проти чотирьох провідних російських виробників і, разом з іншими країнами "Групи семи", проти сотень танкерів, що беруть участь у транспортуванні московської нафти.

Віткофф та Джаред Кушнер, зять Трампа, провели п'ятигодинну розмову з путіним у Кремлі 2 грудня.

Зеленський заявив у понеділок, що він має домовленість зі США про те, щоб зробити гарантії безпеки юридично обов'язковими шляхом голосування в Конгресі як частину будь-якої угоди про припинення війни. Він також сказав, що очікує, що США проведуть подальші консультації з росією, тоді як українські переговірники можуть повернутися до США для подальших переговорів найближчими днями.

