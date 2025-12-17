США готовят новые санкции против России на случай отказа Путина от мирного соглашения - Bloomberg

США готовят новый пакет санкций против энергетического сектора России, чтобы усилить давление на Москву, если глава Кремля Владимир Путин отклонит мирное соглашение с Украиной, со ссылкой на слова людей, знакомых с этим вопросом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

"США рассматривают такие варианты, как нацеливание на суда так называемого теневого флота танкеров России, используемых для транспортировки московской нефти, а также на трейдеров, которые способствуют этим транзакциям", сообщили люди, которые разговаривали на условиях анонимности для обсуждения частных обсуждений.

По словам некоторых людей, новые меры могут быть обнародованы уже на этой неделе.

Министр финансов США Скотт Бессент обсудил эти планы, когда встретился с группой европейских послов в начале этой недели, сообщили источники. "Президент Трамп - президент мира, и я повторил, что под его руководством Америка будет продолжать отдавать приоритет прекращению войны в Украине", - написал он в X после встречи.

Источники предостерегли, что любое окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом.

Кремль знает, что некоторые американские чиновники обдумывают планы введения новых санкций против России, заявил журналистам в среду представитель Путина Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ. "Очевидно, что любые санкции вредят процессу восстановления отношений", - сказал он.

Цена на нефть ненадолго выросла после этой новости. Фьючерсы на Brent выросли на 70 центов за баррель, торгуясь до 60,33 доллара, прежде чем сократить свой рост.

Широкий спектр санкций, введенных против России с момента начала полномасштабной войны РФ против Украины в 2022 году, пока не изменил расчетов Путина, отмечает издание. Однако меры, направленные против нефтяных гигантов Москвы и ее торговли, привели к падению цен на нефть до самого низкого уровня с начала вторжения, что значительно нагрузило и без того проблемную экономику страны.

Обсуждение дальнейших мер происходит на фоне того, как американские и украинские переговорщики достигли определенного прогресса на этой неделе относительно условий потенциального мирного соглашения. Посол США Стив Виткофф находился в Берлине на двух днях переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами относительно последних предложений.

Американские, украинские и европейские чиновники приветствовали значительный прогресс в вопросе гарантий, поддержанных США, относительно обеспечения послевоенной безопасности Украины.

По словам некоторых источников, "остаются спорными вопросы относительно будущего статуса территорий на востоке Украины, использования замороженных активов российского центрального банка и управления Запорожской атомной электростанцией". Украина, как сообщается, также "хочет увидеть в письменной форме, что именно будут делать ее союзники в случае повторного вторжения России в Украину".

Россия требует от Украины уступить части Донбасса, что включает Донецкую и Луганскую области, которые войска и пособники Путина пытались, но не смогли оккупировать с 2014 года. Предложения США предусматривают превращение неоккупированной территории в демилитаризованную или свободную экономическую зону под специальным управлением.

"Непонятно, будет ли эта территория де-факто признана российской согласно этим планам, и какие, если таковые имеются, уступки Москва готова предложить взамен", пишет издание. Украина и многие ее союзники уклонились от перспективы уступить территорию России и вывести войска из районов, критически важных для обороны Украины, отмечает издание.

По словам некоторых источников, "американские чиновники также рассматривают замороженные российские активы как часть любого будущего мирного соглашения, именно тогда, когда европейские лидеры должны решить позже на этой неделе, использовать ли замороженные активы для оказания военной и экономической помощи Украине".

Москва бурно отреагировала на эту перспективу, что, по словам некоторых источников, "является признаком того, что она пытается помешать этому шагу и стремится ослабить санкции против своей все более больной экономики".

"Поскольку переговоры обременены сложными вопросами относительно территории и гарантий безопасности, внимание переключается на ответ Путина, и пока мало что указывает на то, что он готов прекратить свои атаки или изменить свои цели", отмечает издание.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил на этой неделе, что он "очень уверен", что война приближается к концу. Тем не менее, в интервью ABC News он сказал, что территориальные требования Москвы остаются неизменными, и исключил развертывание войск НАТО в Украине согласно мирному соглашению.

"Я почти уверен, что мы на грани разрешения этого ужасного кризиса, - сказал Рябков, не вдаваясь в подробности. - Мы готовы к соглашению, говоря словами президента Трампа, и я надеюсь, держу пальцы скрещенными, что оно произойдет быстрее, чем позже".

Широко введенные санкции против России, как отмечает издание, "мало что сделали" для повышения цены на нефть, рынок которой переходит в профицит, и ожидается, что в следующем году будет только рост. Фьючерсы на Brent в этом году упали на 20% и во вторник упали до самого низкого уровня с февраля 2021 года.

США уже ввели санкции против четырех ведущих российских производителей и, вместе с другими странами "Группы семи", против сотен танкеров, участвующих в транспортировке московской нефти.

Виткофф и Джаред Кушнер, зять Трампа, провели пятичасовой разговор с Путиным в Кремле 2 декабря.

Зеленский заявил в понедельник, что он имеет договоренность с США о том, чтобы сделать гарантии безопасности юридически обязательными путем голосования в Конгрессе как часть любого соглашения о прекращении войны. Он также сказал, что ожидает, что США проведут дальнейшие консультации с Россией, тогда как украинские переговорщики могут вернуться в США для дальнейших переговоров в ближайшие дни.

