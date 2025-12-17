В Сенат США внесли законопроект о санкциях в отношении нефти РФ - Стефанишина

$42.250.05
49.650.19
ukenru
16 декабря, 17:02 • 12157 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 24174 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 22003 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 25391 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 23599 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 25448 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 26564 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 24603 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 29500 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 24614 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
0м/с
91%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина передала Польше предложения по проведению поисковых и эксгумационных исследований во время войны - Минкульт16 декабря, 18:11 • 5336 просмотра
Польша готовит отмену спецстатуса для украинцев: что изменится с марта 2026 года16 декабря, 18:20 • 6310 просмотра
США заморозили технологическое соглашение с Британией на $40 млрд16 декабря, 18:54 • 6560 просмотра
Венгрия заблокировала расширение ЕС: Украина не сможет начать переговоры о вступлении02:29 • 3332 просмотра
путин подписал закон о конфискации жилья украинцев на оккупированных территориях02:53 • 6124 просмотра
публикации
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 22244 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 35974 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 39238 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 79240 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 73780 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Кир Стармер
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 46085 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 63553 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 63357 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 66919 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 101663 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
YouTube
Золото

В Сенат США внесли законопроект о санкциях в отношении нефти РФ - Стефанишина

Киев • УНН

 • 1128 просмотра

Американские законодатели представили двухпартийный законопроект, предусматривающий санкции против покупки или содействия импорту российской нефти. Документ создает правовую основу для усиления санкционного давления на нефтяные доходы России.

В Сенат США внесли законопроект о санкциях в отношении нефти РФ - Стефанишина

Американские законодатели представили в Сенате Соединенных Штатов двухпартийный законопроект, предусматривающий санкции против покупки или содействия импорту российской нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина в соцсети Facebook, передает УНН.

Детали

По словам Стефанишиной, законопроект под названием "Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025" внесли сенаторы США - "республиканцы Д. МакКормик и Дж. Гастед и демократы Э. Уоррен и К. Кунс".

Авторы законопроекта подчеркнули, что покупка российской нефти финансирует войну против Украины, а любые страны, компании или финансовые посредники, способствующие такой торговле, должны понимать последствия, в частности риск потери доступа к финансовой системе США

- говорится в сообщении.

Стефанишина сообщила, что законопроект создает правовую основу для усиления санкционного давления на нефтяные доходы РФ. В случае, если документ будет одобрен, президент США Дональд Трамп будет обязан в течение 90 дней применить санкции к лицам, вовлеченным в импорт нефти из России.

"Перечень будет формировать Министр финансов после консультаций с Госсекретарем. Эта законодательная инициатива в очередной раз свидетельствует о мощной двухпартийной поддержке относительно дальнейшего экономического давления на агрессора", - резюмировала посол Украины в США.

Санкции США против России

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки 22 октября официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. США призвали Москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.

Напомним

Санкции США против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть", вступившие в силу 21 ноября, могут вызвать структурную перестройку глобального нефтяного сектора. Это приведет к вынужденной продаже активов и перераспределению собственности на месторождения и НПЗ по всему миру.

Цены на российскую нефть упали до минимума с начала войны с Украиной - Bloomberg16.12.25, 13:45 • 3200 просмотров

Вита Зеленецкая

ЭкономикаПолитика
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Дипломатка
Дональд Трамп
Соединённые Штаты