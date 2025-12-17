В Сенат США внесли законопроект о санкциях в отношении нефти РФ - Стефанишина

Американские законодатели представили в Сенате Соединенных Штатов двухпартийный законопроект, предусматривающий санкции против покупки или содействия импорту российской нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина в соцсети Facebook, передает УНН.

Детали

По словам Стефанишиной, законопроект под названием "Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025" внесли сенаторы США - "республиканцы Д. МакКормик и Дж. Гастед и демократы Э. Уоррен и К. Кунс".

Авторы законопроекта подчеркнули, что покупка российской нефти финансирует войну против Украины, а любые страны, компании или финансовые посредники, способствующие такой торговле, должны понимать последствия, в частности риск потери доступа к финансовой системе США - говорится в сообщении.

Стефанишина сообщила, что законопроект создает правовую основу для усиления санкционного давления на нефтяные доходы РФ. В случае, если документ будет одобрен, президент США Дональд Трамп будет обязан в течение 90 дней применить санкции к лицам, вовлеченным в импорт нефти из России.

"Перечень будет формировать Министр финансов после консультаций с Госсекретарем. Эта законодательная инициатива в очередной раз свидетельствует о мощной двухпартийной поддержке относительно дальнейшего экономического давления на агрессора", - резюмировала посол Украины в США.

Санкции США против России

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки 22 октября официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. США призвали Москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.

Напомним

Санкции США против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть", вступившие в силу 21 ноября, могут вызвать структурную перестройку глобального нефтяного сектора. Это приведет к вынужденной продаже активов и перераспределению собственности на месторождения и НПЗ по всему миру.

Цены на российскую нефть упали до минимума с начала войны с Украиной - Bloomberg