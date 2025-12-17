До Сенату США внесли законопроєкт про санкції щодо нафти рф - Стефанішина

Американські законодавці представили у Сенаті Сполучених Штатів двопартійний законопроєкт, що передбачає санкції проти купівлі або сприяння імпорту російської нафти та нафтопродуктів. Про це повідомила посол України в США Ольга Стефанішина у соцмережі Facebook, передає УНН.

Деталі

За словами Стефанішиної, законопроєкт під назвою "Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025" внесли сенатори США - "республіканці Д. МакКормік і Дж. Гастед та демократи Е. Воррен та К. Кунс".

Автори законопроєкту наголосили, що купівля російської нафти фінансує війну проти України, а будь-які країни, компанії чи фінансові посередники, які сприяють такій торгівлі, мають розуміти наслідки, зокрема ризик втрати доступу до фінансової системи США - йдеться у дописі.

Стефанішина повідомила, що законопроєкт створює правову основу для посилення санкційного тиску на нафтові доходи рф. У разі, якщо документ буде схвалено, президент США Дональд Трамп буде зобов'язаний протягом 90 днів застосувати санкції до осіб, які залучені до імпорту нафти з росії.

"Перелік формуватиме Міністр фінансів після консультацій з Держсекретарем. Ця законодавча ініціатива вкотре свідчить про потужну двопартійну підтримку щодо подальшого економічного тиску на агресора", - резюмувала посол України в США.

Санкції США проти росії

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки 22 жовтня офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "Роснефть", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.

Нагадаємо

Санкції США проти російських нафтових гігантів "лукойл" та "роснефть", що набули чинності 21 листопада, можуть спричинити структурну перебудову глобального нафтового сектору. Це призведе до вимушеного продажу активів та перерозподілу власності на родовища та НПЗ по всьому світу.

