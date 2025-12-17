До Сенату США внесли законопроєкт про санкції щодо нафти рф - Стефанішина

$42.250.05
16 грудня, 17:02
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
окупанти на Покровському напрямку масово калічать себе, щоб уникнути "м'ясних штурмів" – АТЕШ16 грудня, 17:57 • 2934 перегляди
Україна передала Польщі пропозиції щодо проведення пошукових та ексгумаційних досліджень під час війни - Мінкульт16 грудня, 18:11 • 4222 перегляди
Польща готує скасування спецстатусу для українців: що зміниться з березня 2026 року16 грудня, 18:20 • 5152 перегляди
США заморозили технологічну угоду з Британією на $40 млрд16 грудня, 18:54 • 5300 перегляди
путін підписав закон про конфіскацію житла українців на окупованих територіях02:53 • 2898 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 21745 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 35448 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 38828 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 13:38 • 78839 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 73397 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 45921 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 63358 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 63169 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 66749 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 101500 перегляди
До Сенату США внесли законопроєкт про санкції щодо нафти рф - Стефанішина

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Американські законодавці представили двопартійний законопроєкт, що передбачає санкції проти купівлі або сприяння імпорту російської нафти. Документ створює правову основу для посилення санкційного тиску на нафтові доходи росії.

До Сенату США внесли законопроєкт про санкції щодо нафти рф - Стефанішина

Американські законодавці представили у Сенаті Сполучених Штатів  двопартійний законопроєкт, що передбачає санкції проти купівлі або сприяння імпорту російської нафти та нафтопродуктів. Про це повідомила посол України в США Ольга Стефанішина у соцмережі Facebook, передає УНН.

Деталі

За словами Стефанішиної, законопроєкт під назвою "Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025" внесли сенатори США - "республіканці Д. МакКормік і Дж. Гастед та демократи Е. Воррен та К. Кунс".

Автори законопроєкту наголосили, що купівля російської нафти фінансує війну проти України, а будь-які країни, компанії чи фінансові посередники, які сприяють такій торгівлі, мають розуміти наслідки, зокрема ризик втрати доступу до фінансової системи США

- йдеться у дописі.

Стефанішина повідомила, що законопроєкт створює правову основу для посилення санкційного тиску на нафтові доходи рф. У разі, якщо документ буде схвалено, президент США Дональд Трамп буде зобов'язаний протягом 90 днів застосувати санкції до осіб, які залучені до імпорту нафти з росії.

"Перелік формуватиме Міністр фінансів після консультацій з Держсекретарем. Ця законодавча ініціатива вкотре свідчить про потужну двопартійну підтримку щодо подальшого економічного тиску на агресора", - резюмувала посол України в США.

Санкції США проти росії

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки 22 жовтня офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "Роснефть", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.  

Нагадаємо

Санкції США проти російських нафтових гігантів "лукойл" та "роснефть", що набули чинності 21 листопада, можуть спричинити структурну перебудову глобального нафтового сектору. Це призведе до вимушеного продажу активів та перерозподілу власності на родовища та НПЗ по всьому світу.

Ціни на російську нафту знизилися до мінімуму від початку війни з Україною - Bloomberg16.12.25, 13:45 • 3186 переглядiв

Віта Зеленецька

