Ціни на російську нафту знизилися до мінімуму від початку війни з Україною - Bloomberg
Київ • УНН
Ціни на російську нафту досягли найнижчого рівня з початку війни, оскільки санкції поглиблюють знижки, які вимушена пропонувати нафтова промисловість країни. Експортери отримують трохи більш як 40 доларів за барель, що на 28% менше порівняно з останніми трьома місяцями, а світові ціни на еталонні марки нафти також знижуються.
Ціни на російську нафту досягли найнижчого рівня із початку війни росії проти України, оскільки санкції поглиблюють знижки, які нафтова промисловість країни вимушена пропонувати, а ф’ючерси на еталонні марки нафти падають. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що зростаючий тиск Заходу на російську торгівлю нафтою ускладнює продаж і транспортування сировини, водночас ці заходи також спрямовані проти нафтопереробних заводів провідних покупців, зокрема Індії, йдеться у матеріалі.
У середньому російські експортери нафти отримують трохи більш як 40 доларів за барель вантажів, що відправляються з Балтійського та Чорного морів, а також зі східного порту "Козьміно", свідчать дані Argus Media.
Це на 28% менше порівняно з останніми трьома місяцями, а нещодавні обмеження, спрямовані проти компаній "Роснефть" та "Лукойл", ще більше посилили зниження цін, повідомляє Bloomberg.
Крім того, світові ціни на еталонні марки нафти знижуються: у вівторок, 16 грудня, вони вперше з травня опустилися нижче 60 доларів за барель.
Доходи росії від продажу нафти, разом із прибутками від експорту газу, становлять близько чверті державного бюджету країни, і є вирішальними для фінансування війни. Зниження цих доходів створює додатковий тиск на фінанси російських нафтових компаній, а також зменшує суму податків, які вони сплачують до державної казни кремля
Індійські чиновники повідомили, що очікують імпорт російської нафти цього місяця на рівні близько 800 тисяч барелів на день, що є значно менше порівняно з листопадом, хоча все ще є значним обсягом постачань. Крім того, нещодавно китайський нафтопереробний завод придбав партію нафти з російських східних портів із найбільшим зниженням ціни цьогоріч. Обидві ці азіатські країни залишаються основними покупцями російської нафти.
