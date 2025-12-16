Ціни на російську нафту знизилися до мінімуму від початку війни з Україною - Bloomberg

$42.250.05
10:57 • 5652 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49 • 10179 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
08:50 • 12923 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
08:08 • 18701 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
08:00 • 18132 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 20330 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 27962 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 21141 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 19170 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 16778 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
Китай забирає в Японії останніх панд: країна вперше за 50 років залишиться без цих великих тварин16 грудня, 03:17 • 20056 перегляди
США готові до військової відповіді у разі повторної агресії рф проти України - Туск16 грудня, 03:38 • 17983 перегляди
Син режисера Роба Райнера заарештований за вбивство батьків16 грудня, 04:06 • 17232 перегляди
"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер16 грудня, 04:19 • 23417 перегляди
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго09:39 • 12126 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 1844 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo10:19 • 9984 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 13:38 • 62503 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 58119 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 64716 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Руслан Стефанчук
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Нідерланди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 38354 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 55462 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 55746 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 59549 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 94224 перегляди
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Дія (сервіс)
Coca-Cola

Ціни на російську нафту знизилися до мінімуму від початку війни з Україною - Bloomberg

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Ціни на російську нафту досягли найнижчого рівня з початку війни, оскільки санкції поглиблюють знижки, які вимушена пропонувати нафтова промисловість країни. Експортери отримують трохи більш як 40 доларів за барель, що на 28% менше порівняно з останніми трьома місяцями, а світові ціни на еталонні марки нафти також знижуються.

Ціни на російську нафту знизилися до мінімуму від початку війни з Україною - Bloomberg

Ціни на російську нафту досягли найнижчого рівня із початку війни росії проти України, оскільки санкції поглиблюють знижки, які нафтова промисловість країни вимушена пропонувати, а ф’ючерси на еталонні марки нафти падають. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що зростаючий тиск Заходу на російську торгівлю нафтою ускладнює продаж і транспортування сировини, водночас ці заходи також спрямовані проти нафтопереробних заводів провідних покупців, зокрема Індії, йдеться у матеріалі.

У середньому російські експортери нафти отримують трохи більш як 40 доларів за барель вантажів, що відправляються з Балтійського та Чорного морів, а також зі східного порту "Козьміно", свідчать дані Argus Media.

Це на 28% менше порівняно з останніми трьома місяцями, а нещодавні обмеження, спрямовані проти компаній "Роснефть" та "Лукойл", ще більше посилили зниження цін, повідомляє Bloomberg.

росія нарощує експорт нафти, але вантажі накопичуються в морі, тиснучи на ціни - Bloomberg09.12.25, 16:29 • 3153 перегляди

Крім того, світові ціни на еталонні марки нафти знижуються: у вівторок, 16 грудня, вони вперше з травня опустилися нижче 60 доларів за барель.

Доходи росії від продажу нафти, разом із прибутками від експорту газу, становлять близько чверті державного бюджету країни, і є вирішальними для фінансування війни. Зниження цих доходів створює додатковий тиск на фінанси російських нафтових компаній, а також зменшує суму податків, які вони сплачують до державної казни кремля

- підкреслює видання.

Індійські чиновники повідомили, що очікують імпорт російської нафти цього місяця на рівні близько 800 тисяч барелів на день, що є значно менше порівняно з листопадом, хоча все ще є значним обсягом постачань. Крім того, нещодавно китайський нафтопереробний завод придбав партію нафти з російських східних портів із найбільшим зниженням ціни цьогоріч. Обидві ці азіатські країни залишаються основними покупцями російської нафти.

Індія скорочує імпорт російської нафти, оскільки влада посилила контроль для дотримання західних санкцій15.12.25, 15:52 • 2452 перегляди

Ольга Розгон

