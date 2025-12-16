Ціни на російську нафту знизилися до мінімуму від початку війни з Україною - Bloomberg

Ціни на російську нафту досягли найнижчого рівня із початку війни росії проти України, оскільки санкції поглиблюють знижки, які нафтова промисловість країни вимушена пропонувати, а ф’ючерси на еталонні марки нафти падають. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що зростаючий тиск Заходу на російську торгівлю нафтою ускладнює продаж і транспортування сировини, водночас ці заходи також спрямовані проти нафтопереробних заводів провідних покупців, зокрема Індії, йдеться у матеріалі.

У середньому російські експортери нафти отримують трохи більш як 40 доларів за барель вантажів, що відправляються з Балтійського та Чорного морів, а також зі східного порту "Козьміно", свідчать дані Argus Media.

Це на 28% менше порівняно з останніми трьома місяцями, а нещодавні обмеження, спрямовані проти компаній "Роснефть" та "Лукойл", ще більше посилили зниження цін, повідомляє Bloomberg.

Крім того, світові ціни на еталонні марки нафти знижуються: у вівторок, 16 грудня, вони вперше з травня опустилися нижче 60 доларів за барель.

Доходи росії від продажу нафти, разом із прибутками від експорту газу, становлять близько чверті державного бюджету країни, і є вирішальними для фінансування війни. Зниження цих доходів створює додатковий тиск на фінанси російських нафтових компаній, а також зменшує суму податків, які вони сплачують до державної казни кремля - підкреслює видання.

Індійські чиновники повідомили, що очікують імпорт російської нафти цього місяця на рівні близько 800 тисяч барелів на день, що є значно менше порівняно з листопадом, хоча все ще є значним обсягом постачань. Крім того, нещодавно китайський нафтопереробний завод придбав партію нафти з російських східних портів із найбільшим зниженням ціни цьогоріч. Обидві ці азіатські країни залишаються основними покупцями російської нафти.

