росія нарощує експорт нафти, але вантажі накопичуються в морі, тиснучи на ціни - Bloomberg

Київ • УНН

 • 268 перегляди

росія збільшує експорт нафти, досягнувши найвищих тижневих відвантажень з лютого 2022 року, проте розвантаження вантажів стає проблемою. Це призвело до зростання обсягу російських морських поставок на 28% з кінця серпня, а надлишок нафти на морі досяг максимуму за два з половиною роки, що обмежує доходи кремля.

росія завантажує свою нафту на танкери безпрецедентними темпами, але ці партії накопичуються в морі, що чинить тиск на ціни і підриває здатність москви фінансувати війну в Україні, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Хоча експорт нафти з країни впевнено зростає другий тиждень, розвантаження вантажів стає серйозною проблемою. Це, у поєднанні із збільшенням відстані між рейсами, оскільки судна перенаправляють свої судна з Індії до Китаю, призвело до зростання обсягу російських морських поставок на 28% з кінця серпня, пише видання. У результаті надлишок російської нафти на морі досяг максимуму за два з половиною роки, що є одним із кількох факторів, що знижують ціни і обмежують доходи, необхідні кремлю для поповнення своєї воєнної скарбниці.

Це збільшення відбувається на тлі зростання морських перевезень. Згідно з даними відстеження судів, зібраними Bloomberg, москва відвантажувала 3,68 мільйона барелів на добу за чотири тижні, що закінчилися 7 грудня. Це приблизно на 220 000 барелів більше, ніж за аналогічний період, що закінчився 30 листопада, і слідує за аналогічним зростанням попереднього тижня. Зростання було зумовлене найвищими тижневими відвантаженнями з моменту вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року.

Однак різке зростання поставок було значною мірою компенсовано 10-м поспіль падінням цін на нафту, внаслідок чого середнє значення морського експорту москви за чотири тижні зросло лише на 1%. За даними Argus Media, нафту марки Urals, що поставляється з Чорного моря, і тихоокеанська нафта класу ESPO торгувалися за найнижчими цінами з початку війни. Знижка на нафту марки Urals щодо нафти North Sea Dated збільшилася до 25,80 долара за барель, що вдвічі перевищує показник безпосередньо перед запровадженням останніх санкцій США, пише видання.

"І москва, можливо, невдовзі зіткнеться з відступом свого найбільшого покупця морської нафти принаймні тимчасово. Очікується, що імпорт російської нафти до Індії на початку наступного року впаде майже чотирирічного мінімуму під тиском США. Тривалість відступу залежатиме від появи обхідних шляхів та прогресу у справі укладання торгової угоди між США та Індією, при цьому Нью-Делі намагається збалансувати свої відносини з двома країнами", - ідеться у публікації.

Тим часом, як зазначається продовжується ураження російських нафтопереробних заводів та експортних портів, тоді як москва продовжує бомбардування газової та енергетичної інфраструктури України. "Поки не видно ознак послаблення атак, а прорив у мирному плані, який очолює США, залишається неясним", пише видання.

Згідно з даними відстеження суден і звітами портових агентів, за тиждень, що закінчився 7 грудня, 38 танкерів завантажили 29,65 млн барелів російської нафти. Цей обсяг збільшився порівняно з 27,61 млн барелів, відвантажених 35 судами на попередньому тижні.

У середньому за добу відвантаження за тиждень, що закінчився 7 грудня, зросли до 4,24 млн барелів на добу, що приблизно на 290 000 барелів на добу більше, ніж на попередньому тижні, і є максимальним показником з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну. Окрім того, протягом тижня з Усть-Луги та Новоросійська було відвантажено одну партію казахстанської нафти марки Kebco, зазначає видання.

Різке зростання обсягів поставок було зумовлене різким збільшенням обсягів поставок з Новоросійська, попри кілька уражень суден в Чорному морі, і збільшенням обсягів поставок з проектів "Сахалін-1" і "Сахалін-2" в Тихому океані, що, ймовірно, пов'язано з плануванням поставок, а не зі зростанням видобутку, вказує видання.

Вартість експорту

У середньому за чотири тижні валова вартість експорту москви практично не змінилася і становила 1,14 млрд доларів на тиждень за 28 днів, що закінчилися 7 грудня. Зростання обсягів експорту було значною мірою компенсовано 10-м поспіль падінням середніх цін.

Виходячи з цього показника, експортні ціни на російську нафту марки Urals з Балтики впали приблизно на 2,40 доларів за барель до 41,16 доларів, тоді як ціни на чорноморські партії знизилися на 2,80 доларів за барель до 38,28 доларів. Ціна на нафту марки Pacific ESPO знизилася на 1,60 долара до середньої позначки 52,36 долара за барель. Ціни з доставкою до Індії також знизилися на 1 долар до 57,70 долара за барель, що стало новим мінімумом з березня 2023 року. Всі ціни наведені за даними Argus Media.

Середній тижневий обсяг експорту за 7 днів до 7 грудня становив близько 1,27 млрд доларів, що на 6% більше, ніж за аналогічний період до 30 листопада, на тлі того, як стрибок експорту був частково компенсований невеликим падінням цін, пише видання.

Поставки за пунктом призначення

Спостережувані поставки азійським клієнтам росії, включаючи ті, що не мають кінцевого пункту призначення, зросли до 3,46 мільйона барелів на день за 28 днів до 7 грудня, порівняно з 3,27 мільйона за період до 30 листопада. Це найбільший показник з травня 2023 року.

Хоча обсяг російської сирої нафти, що прямує як до Китаю, так і до Індії, здається, різко падає, це здебільшого компенсується зростанням кількості на суднах, які ще не мають кінцевого пункту призначення, що дозволяє значною мірою змінити цю тенденцію, пише видання. Танкери все частіше не показують кінцевого пункту призначення, поки не перетнуть Аравійське море, тоді як деякі ніколи не показують кінцевий пункт призначення, навіть після швартування для розвантаження.

Як повідомляється, зараз на танкерах, які ще не мають кінцевого пункту призначення, більше нафти, ніж сукупної кількості на суднах, які сигналізують про те, що вони прямують до Китаю, Індії або Туреччини.

Потік танкерів, що сигналізують про китайські порти, становив 740 000 барелів на день за чотири тижні до 7 грудня, порівняно з 960 000 за період до 30 листопада. Кількість, призначена для Індії, знизилася до 880 000 барелів на день з переглянутих 1,04 мільйона за період до 30 листопада. Але на суднах, які ще не мають кінцевого пункту призначення, є еквівалент 1,84 мільйона барелів на день.

З них близько 1,76 мільйона барелів на день припадає на судна із західних портів росії, що вказують як пункт призначення Порт-Саїд або Суецький канал, або з портів Тихого океану без чіткого пункту доставки, а ще 80 000 барелів на день припадає на танкери, які ще не мають сигналу про пункт призначення.

У минулому майже всі ці вантажі потрапляли до Індії чи Китаю, але жорсткіші санкції США можуть утримувати цю нафту на воді, якщо або доки російські продавці не знайдуть обхідних шляхів, пише видання.

Потоки до Туреччини за чотири тижні до 7 грудня зросли приблизно до 200 000 барелів на день. Поставки до Сирії залишалися на нульовому рівні.

Ринок нафти зіткнеться з "суперперенасиченням" через зростання пропозиції – трейдери09.12.25, 16:13 • 672 перегляди

Юлія Шрамко

