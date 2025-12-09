Россия наращивает экспорт нефти, но грузы скапливаются в море, оказывая давление на цены - Bloomberg

Россия загружает свою нефть на танкеры беспрецедентными темпами, но эти партии накапливаются в море, что оказывает давление на цены и подрывает способность Москвы финансировать войну в Украине, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Хотя экспорт нефти из страны уверенно растет вторую неделю, разгрузка грузов становится серьезной проблемой. Это, в сочетании с увеличением расстояния между рейсами, поскольку суда перенаправляют свои суда из Индии в Китай, привело к росту объема российских морских поставок на 28% с конца августа, пишет издание. В результате избыток российской нефти на море достиг максимума за два с половиной года, что является одним из нескольких факторов, снижающих цены и ограничивающих доходы, необходимые Кремлю для пополнения своей военной казны.

Это увеличение происходит на фоне роста морских перевозок. Согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, Москва отгружала 3,68 миллиона баррелей в сутки за четыре недели, закончившиеся 7 декабря. Это примерно на 220 000 баррелей больше, чем за аналогичный период, закончившийся 30 ноября, и следует за аналогичным ростом предыдущей недели. Рост был обусловлен самыми высокими недельными отгрузками с момента вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Однако резкий рост поставок был в значительной степени компенсирован 10-м подряд падением цен на нефть, в результате чего среднее значение морского экспорта Москвы за четыре недели выросло лишь на 1%. По данным Argus Media, нефть марки Urals, поставляемая из Черного моря, и тихоокеанская нефть класса ESPO торговались по самым низким ценам с начала войны. Скидка на нефть марки Urals относительно нефти North Sea Dated увеличилась до 25,80 доллара за баррель, что вдвое превышает показатель непосредственно перед введением последних санкций США, пишет издание.

"И Москва, возможно, вскоре столкнется с отступлением своего крупнейшего покупателя морской нефти по крайней мере временно. Ожидается, что импорт российской нефти в Индию в начале следующего года упадет до почти четырехлетнего минимума под давлением США. Продолжительность отступления будет зависеть от появления обходных путей и прогресса в деле заключения торгового соглашения между США и Индией, при этом Нью-Дели пытается сбалансировать свои отношения с двумя странами", - говорится в публикации.

Тем временем, как отмечается, продолжается поражение российских нефтеперерабатывающих заводов и экспортных портов, тогда как Москва продолжает бомбардировки газовой и энергетической инфраструктуры Украины. "Пока не видно признаков ослабления атак, а прорыв в мирном плане, который возглавляет США, остается неясным", пишет издание.

Согласно данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю, закончившуюся 7 декабря, 38 танкеров загрузили 29,65 млн баррелей российской нефти. Этот объем увеличился по сравнению с 27,61 млн баррелей, отгруженных 35 судами на предыдущей неделе.

В среднем за сутки отгрузки за неделю, закончившуюся 7 декабря, выросли до 4,24 млн баррелей в сутки, что примерно на 290 000 баррелей в сутки больше, чем на предыдущей неделе, и является максимальным показателем с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. Кроме того, в течение недели из Усть-Луги и Новороссийска была отгружена одна партия казахстанской нефти марки Kebco, отмечает издание.

Резкий рост объемов поставок был обусловлен резким увеличением объемов поставок из Новороссийска, несмотря на несколько поражений судов в Черном море, и увеличением объемов поставок из проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" в Тихом океане, что, вероятно, связано с планированием поставок, а не с ростом добычи, указывает издание.

Стоимость экспорта

В среднем за четыре недели валовая стоимость экспорта Москвы практически не изменилась и составила 1,14 млрд долларов в неделю за 28 дней, закончившихся 7 декабря. Рост объемов экспорта был в значительной степени компенсирован 10-м подряд падением средних цен.

Исходя из этого показателя, экспортные цены на российскую нефть марки Urals с Балтики упали примерно на 2,40 долларов за баррель до 41,16 долларов, тогда как цены на черноморские партии снизились на 2,80 долларов за баррель до 38,28 долларов. Цена на нефть марки Pacific ESPO снизилась на 1,60 доллара до средней отметки 52,36 доллара за баррель. Цены с доставкой в Индию также снизились на 1 доллар до 57,70 доллара за баррель, что стало новым минимумом с марта 2023 года. Все цены приведены по данным Argus Media.

Средний недельный объем экспорта за 7 дней до 7 декабря составлял около 1,27 млрд долларов, что на 6% больше, чем за аналогичный период до 30 ноября, на фоне того, как скачок экспорта был частично компенсирован небольшим падением цен, пишет издание.

Поставки по пункту назначения

Наблюдаемые поставки азиатским клиентам России, включая те, что не имеют конечного пункта назначения, выросли до 3,46 миллиона баррелей в день за 28 дней до 7 декабря, по сравнению с 3,27 миллиона за период до 30 ноября. Это самый большой показатель с мая 2023 года.

Хотя объем российской сырой нефти, направляющейся как в Китай, так и в Индию, кажется, резко падает, это в основном компенсируется ростом количества на судах, которые еще не имеют конечного пункта назначения, что позволяет в значительной степени изменить эту тенденцию, пишет издание. Танкеры все чаще не показывают конечного пункта назначения, пока не пересекут Аравийское море, тогда как некоторые никогда не показывают конечный пункт назначения, даже после швартовки для разгрузки.

Как сообщается, сейчас на танкерах, которые еще не имеют конечного пункта назначения, больше нефти, чем совокупного количества на судах, которые сигнализируют о том, что они направляются в Китай, Индию или Турцию.

Поток танкеров, сигнализирующих о китайских портах, составлял 740 000 баррелей в день за четыре недели до 7 декабря, по сравнению с 960 000 за период до 30 ноября. Количество, предназначенное для Индии, снизилось до 880 000 баррелей в день с пересмотренных 1,04 миллиона за период до 30 ноября. Но на судах, которые еще не имеют конечного пункта назначения, есть эквивалент 1,84 миллиона баррелей в день.

Из них около 1,76 миллиона баррелей в день приходится на суда из западных портов России, указывающие в качестве пункта назначения Порт-Саид или Суэцкий канал, или из портов Тихого океана без четкого пункта доставки, а еще 80 000 баррелей в день приходится на танкеры, которые еще не имеют сигнала о пункте назначения.

В прошлом почти все эти грузы попадали в Индию или Китай, но более жесткие санкции США могут удерживать эту нефть на воде, если или пока российские продавцы не найдут обходных путей, пишет издание.

Потоки в Турцию за четыре недели до 7 декабря выросли примерно до 200 000 баррелей в день. Поставки в Сирию оставались на нулевом уровне.

