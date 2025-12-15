Індія скорочує імпорт російської нафти, оскільки влада посилила контроль для дотримання західних санкцій

Фото: AP

Індія очікує значного скорочення імпорту російської нафти цього місяця до рівня близько 800 000 барелів на день. Це відбулося після того, як індійські чиновники посилили внутрішні перевірки та контроль у портах і банках для забезпечення дотримання західних обмежень. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Чиновники зазначили, що посилення контролю запровадили останніми тижнями. За їхніми даними, у листопаді Індія купувала близько 1,9 мільйона барелів російської нафти на день, тоді як прогнози на цей місяць були вищими. Посилення контролю стосується так званих "танкерів тіньового флоту" та платежів. Міністерство судноплавства вимагає додаткові сертифікати походження та дані реєстрації.

Ці кроки Нью-Делі відбуваються на тлі спроб укласти ширшу торговельну угоду зі США, які раніше запровадили тарифи на індійські товари, частково як покарання за купівлю російської нафти.

За інформацією чиновників, усі індійські нафтопереробні заводи, окрім Nayara Energy Ltd., яка підтримується "роснєфтью", скоротили імпорт з росії. Посилення контролю змушує трейдерів та НПЗ шукати обхідні шляхи для підсанкційних барелів, тоді як сира нафта, яка не підпадає під обмеження, продовжує надходити.

