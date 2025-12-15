Індія скорочує імпорт російської нафти, оскільки влада посилила контроль для дотримання західних санкцій

$42.190.08
Ексклюзив
13:38 • 2516 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 8140 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 13156 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 16185 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 17730 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 19324 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
15 грудня, 07:40 • 18212 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
15 грудня, 06:29 • 18861 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 24549 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 33477 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
Популярнi новини
москву атакували безпілотники: лунали вибухи, місцеві аеропорти призупиняли роботу15 грудня, 04:27 • 11874 перегляди
Голлівудський режисер Роб Райнер та його дружина знайдені мертвими з ножовими пораненнями15 грудня, 04:45 • 21488 перегляди
У Туреччині масово з’являються гігантські провалля ґрунту, що нагадують біблійні пророцтва Photo15 грудня, 05:02 • 27347 перегляди
Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників09:49 • 13179 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 11739 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 20072 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 37416 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 38850 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 43334 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 78065 перегляди
Індія скорочує імпорт російської нафти, оскільки влада посилила контроль для дотримання західних санкцій

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Індія скорочує імпорт російської нафти до 800 тисяч барелів на день цього місяця. Це пов'язано з посиленням контролю для дотримання західних санкцій та спробами укласти торговельну угоду зі США.

Індія скорочує імпорт російської нафти, оскільки влада посилила контроль для дотримання західних санкцій
Фото: AP

Індія очікує значного скорочення імпорту російської нафти цього місяця до рівня близько 800 000 барелів на день. Це відбулося після того, як індійські чиновники посилили внутрішні перевірки та контроль у портах і банках для забезпечення дотримання західних обмежень. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Чиновники зазначили, що посилення контролю запровадили останніми тижнями. За їхніми даними, у листопаді Індія купувала близько 1,9 мільйона барелів російської нафти на день, тоді як прогнози на цей місяць були вищими. Посилення контролю стосується так званих "танкерів тіньового флоту" та платежів. Міністерство судноплавства вимагає додаткові сертифікати походження та дані реєстрації.

Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський13.12.25, 17:26 • 79331 перегляд

Ці кроки Нью-Делі відбуваються на тлі спроб укласти ширшу торговельну угоду зі США, які раніше запровадили тарифи на індійські товари, частково як покарання за купівлю російської нафти.

За інформацією чиновників, усі індійські нафтопереробні заводи, окрім Nayara Energy Ltd., яка підтримується "роснєфтью", скоротили імпорт з росії. Посилення контролю змушує трейдерів та НПЗ шукати обхідні шляхи для підсанкційних барелів, тоді як сира нафта, яка не підпадає під обмеження, продовжує надходити.

ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"15.12.25, 13:20 • 13153 перегляди

Степан Гафтко

