Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти 656 морських суден, які є частиною тіньового флоту рф. Це найбільший санкційний пакет, спрямований на блокування російського експорту нафти та енергоресурсів.

Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 656 морських суден, які є частиною тіньового флоту. Це найбільший санкційний пакет, який будь-коли застосовували до тіньового флоту росії. Про це повідомив Зеленський в Telegram, передає УНН

Сьогодні набули чинності санкції України проти ще майже 700 морських суден, які росіяни використовують для фінансування війни. Це значна частина російського флоту, що перевозить нафту та інші енергоресурси й дає гроші на затягування війни. Це найбільший санкційний пакет саме проти танкерів та інших суден, які служать агресії. В пакеті судна, які ходять не лише під російським прапором, але й під прапорами інших держав – зокрема, це понад 50 юрисдикцій 

- написав Зеленський. 

Президент додав, що Україна буде працювати, кожне із цих суден, кожна компанія-судновласник та вся інфраструктура російського експорту нафти й інших енергоресурсів були заблоковані також партнерами.

Ми підтримуємо концепцію повної заборони надання морських послуг суднам, які задіяні в експорті російських енергоносіїв. Тиск на росію та дипломатія заради закінчення війни мають йти пліч-о-пліч, щоб був необхідний результат. росія повинна припинити війну, яку сама почала та затягує 

- додав Зеленський. 

Доповнення

Відповідно до указу №929/2025, санкції введені проти 656 суден на 10 років. Обмеження передбачають блокування активів; обмеження торговельних операцій; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України. 

Як зазначається на Офіційному інтернет-представництві Президента, за результатами моніторингу Чорного, Червоного та Балтійського морів встановлено, що росія використовувала ці судна для обходу санкцій Європейського Союзу, G7 та інших держав і в такий спосіб експортувала нафту, нафтопродукти й зріджений газ. Власники та екіпажі кораблів вимикали Автоматичну ідентифікаційну систему і використовували схеми, які приховують право власності й походження вантажу.

Підсанкційні судна ходили під прапорами понад 50 країн, найчастіше – Гамбії, Сьєрра-Леоне, Панами та Камеруну. Україна передасть усю відповідну інформацію до цих держав і працюватиме з ними заради припинення видачі ліцензій.

Нагадаємо

Cанкції і ринкові обмеження формують стійку негативну динаміку російського морського експорту попри те, що рф продовжує нарощувати відвантаження сирої нафти.  

Павло Башинський

