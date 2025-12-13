$42.270.00
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 656 морских судов, которые являются частью теневого флота рф. Это крупнейший санкционный пакет, направленный на блокирование российского экспорта нефти и энергоресурсов.

Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о применении санкций против 656 морских судов, являющихся частью теневого флота. Это самый большой санкционный пакет, который когда-либо применяли к теневому флоту россии. Об этом сообщил Зеленский в Telegram, передает УНН

Сегодня вступили в силу санкции Украины против еще почти 700 морских судов, которые россияне используют для финансирования войны. Это значительная часть российского флота, перевозящего нефть и другие энергоресурсы и дающего деньги на затягивание войны. Это самый большой санкционный пакет именно против танкеров и других судов, которые служат агрессии. В пакете суда, которые ходят не только под российским флагом, но и под флагами других государств – в частности, это более 50 юрисдикций 

- написал Зеленский. 

Президент добавил, что Украина будет работать, чтобы каждое из этих судов, каждая компания-судовладелец и вся инфраструктура российского экспорта нефти и других энергоресурсов были заблокированы также партнерами.

Мы поддерживаем концепцию полного запрета на предоставление морских услуг судам, задействованным в экспорте российских энергоносителей. Давление на россию и дипломатия ради окончания войны должны идти рука об руку, чтобы был необходимый результат. россия должна прекратить войну, которую сама начала и затягивает 

- добавил Зеленский. 

Дополнение

Согласно указу №929/2025, санкции введены против 656 судов на 10 лет. Ограничения предусматривают блокирование активов; ограничение торговых операций; ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств; прекращение действия или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, прекращение действия или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами; запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты и воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществления посадки на территории Украины. 

Как отмечается на Официальном интернет-представительстве Президента, по результатам мониторинга Черного, Красного и Балтийского морей установлено, что россия использовала эти суда для обхода санкций Европейского Союза, G7 и других государств и таким образом экспортировала нефть, нефтепродукты и сжиженный газ. Владельцы и экипажи кораблей выключали Автоматическую идентификационную систему и использовали схемы, скрывающие право собственности и происхождение груза.

Подсанкционные суда ходили под флагами более 50 стран, чаще всего – Гамбии, Сьерра-Леоне, Панамы и Камеруна. Украина передаст всю соответствующую информацию этим государствам и будет работать с ними ради прекращения выдачи лицензий.

Напомним

Санкции и рыночные ограничения формируют устойчивую негативную динамику российского морского экспорта, несмотря на то, что рф продолжает наращивать отгрузки сырой нефти.  

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Гамбия
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Панама
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина