Санкції та обмеження створюють негативну динаміку для морського експорту рф - розвідка

$42.270.01
49.520.30
ukenru
Ексклюзив
11:47 • 10437 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 10758 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25 • 12869 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23 • 13810 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
07:00 • 18170 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 26019 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 38168 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 46433 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 37992 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 36255 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
84%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США готуються до захоплення нових танкерів з венесуельською нафтою - Reuters12 грудня, 03:22 • 15831 перегляди
Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме фінансування військових потреб України12 грудня, 03:58 • 22184 перегляди
В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW12 грудня, 04:30 • 23343 перегляди
Адміністрація Трампа створює коаліцію для протидії Китаю у сфері рідкісноземів та технологій - Politico09:01 • 10390 перегляди
Бої за Куп'янськ: Сили оборони підтвердили блокування росіян у місті11:30 • 7698 перегляди
Публікації
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
11:47 • 10437 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 59240 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 62856 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 62402 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 72967 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Володимир Зеленський
Михайло Подоляк
Олена Сосєдка
Актуальні місця
Україна
Харківська область
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo10:01 • 6754 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 39678 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 38868 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 43845 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 40316 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Facebook
Шахед-136
Фільм

Санкції та обмеження створюють негативну динаміку для морського експорту рф - розвідка

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Обсяги "нафти на воді" зростають, досягнувши 180 млн барелів, а експортні доходи скорочуються через зниження цін на російські сорти нафти.

Санкції та обмеження створюють негативну динаміку для морського експорту рф - розвідка

Cанкції і ринкові обмеження формують стійку негативну динаміку російського морського експорту попри те, що рф продовжує нарощувати відвантаження сирої нафти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

Водночас значна частина вантажів залишається в морі без розвантаження, а перевізники дедалі частіше застосовують зміну портів призначення та операції ship-to-ship для обходу обмежень.

Обсяги "нафти на воді" зростають: із початку грудня 2025 року на танкерах накопичено близько 180 млн барелів російської сирої нафти, що на 28% більше, ніж наприкінці серпня, і є максимальним рівнем із 2022 року. Паралельно скорочуються експортні доходи: ціни на Urals у Балтійському регіоні знизилися до 41,16 дол. США, у Чорному морі - до 38,28 дол. США, а ESPO подешевшав до 52,36 дол. США за барель

- додали в СЗР.

Однак попит на російську нафту у країнах Глобального півдня слабшає, зазначили в розвідці.

Після санкцій США проти "роснефти" та "лукойла" низка китайських та індійських НПЗ посилила перевірки танкерів, що призводить до затримок і перенаправлення поставок. Часті зміни маршрутів та робота через посередників посилюють труднощі зі збутом

- йдеться в повідомленні.

У Службі зовнішньої розвідки зазначили: перевантажені маршрути, накопичення нафти в морі та зростання ризиків для покупців сигналізують про структурне погіршення умов російського експорту.

Там вважають, що через здорожчання логістики залежність від "тіньового" флоту посилюється, а ціновий тиск на російські сорти нафти зростатиме, ще більше обмежуючи можливості обходу санкцій.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, понад 120 танкерів вийшли з російських портів у листопаді 20205 року, із них 92 - належать до ядра "тіньового флоту".

Євген Устименко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Служба зовнішньої розвідки України
Індія
Китай
Сполучені Штати Америки