Санкції та обмеження створюють негативну динаміку для морського експорту рф - розвідка
Київ • УНН
Обсяги "нафти на воді" зростають, досягнувши 180 млн барелів, а експортні доходи скорочуються через зниження цін на російські сорти нафти.
Cанкції і ринкові обмеження формують стійку негативну динаміку російського морського експорту попри те, що рф продовжує нарощувати відвантаження сирої нафти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Деталі
Водночас значна частина вантажів залишається в морі без розвантаження, а перевізники дедалі частіше застосовують зміну портів призначення та операції ship-to-ship для обходу обмежень.
Обсяги "нафти на воді" зростають: із початку грудня 2025 року на танкерах накопичено близько 180 млн барелів російської сирої нафти, що на 28% більше, ніж наприкінці серпня, і є максимальним рівнем із 2022 року. Паралельно скорочуються експортні доходи: ціни на Urals у Балтійському регіоні знизилися до 41,16 дол. США, у Чорному морі - до 38,28 дол. США, а ESPO подешевшав до 52,36 дол. США за барель
Однак попит на російську нафту у країнах Глобального півдня слабшає, зазначили в розвідці.
Після санкцій США проти "роснефти" та "лукойла" низка китайських та індійських НПЗ посилила перевірки танкерів, що призводить до затримок і перенаправлення поставок. Часті зміни маршрутів та робота через посередників посилюють труднощі зі збутом
У Службі зовнішньої розвідки зазначили: перевантажені маршрути, накопичення нафти в морі та зростання ризиків для покупців сигналізують про структурне погіршення умов російського експорту.
Там вважають, що через здорожчання логістики залежність від "тіньового" флоту посилюється, а ціновий тиск на російські сорти нафти зростатиме, ще більше обмежуючи можливості обходу санкцій.
Нагадаємо
За даними Служби зовнішньої розвідки України, понад 120 танкерів вийшли з російських портів у листопаді 20205 року, із них 92 - належать до ядра "тіньового флоту".