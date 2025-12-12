Санкції та обмеження створюють негативну динаміку для морського експорту рф - розвідка

Cанкції і ринкові обмеження формують стійку негативну динаміку російського морського експорту попри те, що рф продовжує нарощувати відвантаження сирої нафти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Водночас значна частина вантажів залишається в морі без розвантаження, а перевізники дедалі частіше застосовують зміну портів призначення та операції ship-to-ship для обходу обмежень.

Обсяги "нафти на воді" зростають: із початку грудня 2025 року на танкерах накопичено близько 180 млн барелів російської сирої нафти, що на 28% більше, ніж наприкінці серпня, і є максимальним рівнем із 2022 року. Паралельно скорочуються експортні доходи: ціни на Urals у Балтійському регіоні знизилися до 41,16 дол. США, у Чорному морі - до 38,28 дол. США, а ESPO подешевшав до 52,36 дол. США за барель

Однак попит на російську нафту у країнах Глобального півдня слабшає, зазначили в розвідці.

Після санкцій США проти "роснефти" та "лукойла" низка китайських та індійських НПЗ посилила перевірки танкерів, що призводить до затримок і перенаправлення поставок. Часті зміни маршрутів та робота через посередників посилюють труднощі зі збутом