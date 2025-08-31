У 2014 році Парубій потрапив у список на ліквідацію за свою діяльність секретаря РНБО - нардеп Величкович

Народний депутат Андрій Парубій, убитий у Львові, раніше потрапляв до списків на ліквідацію. Колега по фракції розповів про замахи та посилену охорону.