На Хмельниччині затримано підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Десятки поліцейських та співробітників СБУ працювали над розкриттям злочину, що перебував на особистому контролі Президента України.
Президент Зеленський заявив, що робота над розслідуванням вбивства ексголови Верховної Ради Андрія Парубія ведеться цілодобово. У Львові невідомий чоловік п'ять разів вистрілив у політика, коли той повертався зі спортзалу.
Похорон Андрія Парубія, вбитого 30 серпня, відбудеться 2 вересня. Прощання розпочнеться у Соборі святого Юра, потім відбудеться загальноміська церемонія на площі Ринок.
Управління державної охорони України заявляє, що забезпечує безпеку посадовців та їхніх сімей виключно в межах закону. Це спростовує маніпулятивні твердження в медіапросторі.
Компанія Glovo готова співпрацювати з правоохоронцями у розслідуванні вбивства нардепа Андрія Парубія. Стрілець, який вбив політика, був одягнений у форму Glovo.
У Львові ексголову ВР Андрія Парубія застрелили з вогнепальної короткоствольної зброї. Здійснено близько 8 пострілів, особа стрільця та зброя не встановлені.
Поліція розслідує поширення відео з місця вбивства ексголови ВР Андрія Парубія. Відео опубліковано у Telegram без дозволу, встановлюється відповідальність.
Правоохоронці розглядають різні версії вбивства колишнього спікера ВР Андрія Парубія. Наразі відсутні дані, що пов'язують цей злочин зі вбивством Ірини Фаріон.
Правоохоронці Львівщини аналізують, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.
Поліція вийшла на слід вбивці народного депутата Андрія Парубія, якого застрелили у Львові. Стрілка бачили по камерах, він був одягнений у форму Glovo.
Народний депутат Андрій Парубій, убитий у Львові, раніше потрапляв до списків на ліквідацію. Колега по фракції розповів про замахи та посилену охорону.
У Львові оголошено операцію "Сирена" через вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. У місті збільшено кількість патрулів, блокпостів та можливі перевірки авто і документів.
У Львові запроваджено план-перехоплення "Сирена" через вбивство Андрія Парубія. Ексголова Верховної Ради був народним депутатом кількох скликань та секретарем РНБО.
