Замість Парубія: ЦВК визнала Чорновол народною депутаткою

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України. Це відбулося замість Андрія Парубія, повноваження якого достроково припинені.

Замість Парубія: ЦВК визнала Чорновол народною депутаткою

Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України замість Андрія Парубія, передає УНН з посиланням на ЦВК.

Деталі

Комісія отримала від Апарату Верховної Ради документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрія Парубія

- йдеться в повідомленні.

Андрій Парубій був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Європейська солідарність".

ЦВК розглянула документ та визнала Тетяну Чорновол, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку партії "Європейська солідарність" під № 27, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах

- інформує комісія.

Чорновол у ВР минулого скликання входила до фракції Народного фронту та комітету ВР з питань нацбезпеки.

У 2013 році Чорновол пережила замах на життя, згодом брала активну участь у Революції Гідності. Чорновол у 2014 році брала участь в обороні Маріуполя, того ж року втратила чоловіка на війні.

З перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну вона воювала в складі 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців, 126-ї окремої бригади ТРО, командувала розрахунком протитанкового ракетного комплексу Стугна-П у складі 1-ї окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна, є офіцером ЗСУ.

Рада звернулася до Президента щодо присвоєння звання Героя України Андрію Парубію18.09.25, 11:01 • 1972 перегляди

Анна Мурашко

