Замість Парубія: ЦВК визнала Чорновол народною депутаткою
Київ • УНН
Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України. Це відбулося замість Андрія Парубія, повноваження якого достроково припинені.
Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України замість Андрія Парубія, передає УНН з посиланням на ЦВК.
Деталі
Комісія отримала від Апарату Верховної Ради документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрія Парубія
Андрій Парубій був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Європейська солідарність".
ЦВК розглянула документ та визнала Тетяну Чорновол, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку партії "Європейська солідарність" під № 27, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах
Чорновол у ВР минулого скликання входила до фракції Народного фронту та комітету ВР з питань нацбезпеки.
У 2013 році Чорновол пережила замах на життя, згодом брала активну участь у Революції Гідності. Чорновол у 2014 році брала участь в обороні Маріуполя, того ж року втратила чоловіка на війні.
З перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну вона воювала в складі 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців, 126-ї окремої бригади ТРО, командувала розрахунком протитанкового ракетного комплексу Стугна-П у складі 1-ї окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна, є офіцером ЗСУ.
