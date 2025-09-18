Вместо Парубия: ЦИК признала Чорновол народным депутатом

Центральная избирательная комиссия признала Татьяну Чорновол избранной народным депутатом Украины вместо Андрея Парубия, передает УНН со ссылкой на ЦИК.

Комиссия получила от Аппарата Верховной Рады документ, удостоверяющий досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Андрея Парубия - говорится в сообщении.

Андрей Парубий был избран на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Европейская солидарность".

ЦИК рассмотрела документ и признала Татьяну Чорновол, следующую по очередности кандидатку, включенную в избирательный список партии "Европейская солидарность" под № 27, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах - информирует комиссия.

Чорновол в ВР прошлого созыва входила во фракцию Народного фронта и комитета ВР по вопросам нацбезопасности.

В 2013 году Чорновол пережила покушение на жизнь, впоследствии активно участвовала в Революции Достоинства. Чорновол в 2014 году участвовала в обороне Мариуполя, в том же году потеряла мужа на войне.

С первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину она воевала в составе 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев, 126-й отдельной бригады ТРО, командовала расчетом противотанкового ракетного комплекса Стугна-П в составе 1-й отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, является офицером ВСУ.

