Рада обратилась к Президенту по поводу присвоения звания Героя Украины Андрею Парубию

Верховная Рада поддержала запрос к Президенту о присвоении звания Герой Украины посмертно экс-главе Верховной Рады Андрею Парубию, сообщил в четверг народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

Рада поддержала запрос к Президенту для присвоения звания Герой Украины посмертно Андрею Парубию. "За" - 230 - написал Гончаренко.

Напомним

Петиция о присвоении Андрею Парубию звания "Герой Украины" (посмертно) превысила 25 000 голосов.

30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.