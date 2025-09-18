$41.190.02
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 7186 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
06:08 • 8648 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 32330 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 38884 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 31314 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 30358 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 33954 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 40237 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 41995 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
Рада обратилась к Президенту по поводу присвоения звания Героя Украины Андрею Парубию

Киев • УНН

 • 1136 просмотра

Верховная Рада поддержала запрос к Президенту о присвоении звания Герой Украины посмертно Андрею Парубию. Петиция об этом набрала более 25 000 голосов после того, как 30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Рада обратилась к Президенту по поводу присвоения звания Героя Украины Андрею Парубию

Верховная Рада поддержала запрос к Президенту о присвоении звания Герой Украины посмертно экс-главе Верховной Рады Андрею Парубию, сообщил в четверг народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

Рада поддержала запрос к Президенту для присвоения звания Герой Украины посмертно Андрею Парубию. "За" - 230

- написал Гончаренко.

Напомним

Петиция о присвоении Андрею Парубию звания "Герой Украины" (посмертно) превысила 25 000 голосов.

30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
Андрей Парубий
Верховная Рада
Львов