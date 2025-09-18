Рада обратилась к Президенту по поводу присвоения звания Героя Украины Андрею Парубию
Верховная Рада поддержала запрос к Президенту о присвоении звания Герой Украины посмертно Андрею Парубию. Петиция об этом набрала более 25 000 голосов после того, как 30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия.
Верховная Рада поддержала запрос к Президенту о присвоении звания Герой Украины посмертно экс-главе Верховной Рады Андрею Парубию, сообщил в четверг народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.
Рада поддержала запрос к Президенту для присвоения звания Герой Украины посмертно Андрею Парубию. "За" - 230
Напомним
Петиция о присвоении Андрею Парубию звания "Герой Украины" (посмертно) превысила 25 000 голосов.
30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.