Ексклюзив
07:25 • 5290 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 12074 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526
Ексклюзив
06:16 • 18150 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 19159 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в'їзду до Євросоюзу
2 вересня, 11:50 • 75090 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі
2 вересня, 11:02 • 103140 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного
2 вересня, 10:24 • 142724 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у Чорногорії
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 151167 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 80411 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - Генштаб
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 143648 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця Президента
Рада звернулась до ЄС із закликом засудити вбивство Парубія, як акт політичного терору з боку рф

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Верховна Рада звернулася до парламентів ЄС із закликом засудити вбивство нардепа Андрія Парубія, вважаючи його актом політичного терору з боку рф. Депутати вимагають розслідування та посилення тиску на росію.

Рада звернулась до ЄС із закликом засудити вбивство Парубія, як акт політичного терору з боку рф

Верховна Рада звернулась до парламенту ЄС та парламентів європейських держав із закликом засудити вбивство нардепа Андрія Парубія, як акт політичного терору з боку росії. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Деталі

Верховна Рада звернулась до Європейського Парламенту та парламентів Європейських держав із закликом засудити вбивство Андрія Парубія, як акт політичного терору з боку росії, та проханням вшанувати його пам'ять

- написав Гончаренко в Telegram.

У пояснювальній записці до проєкту постанови про звернення ВР до парламентів і урядів іноземних держав, міжнародних організацій у зв’язку з убивством Андрія Парубія зазначається, що злочин щодо Парубія – це політичне убивство, спрямоване проти української державності та демократичного розвитку.

Андрій Парубій був одним із державотворців сучасної України. Він активний учасник національно-демократичного руху кінця 1980-тих - початку 1990-тих, який увінчався відновленням незалежності України, належав до лідерів Помаранчевої революції та Революції Гідності, очолював загони самооборони Майдану, а у 2014 році відіграв ключову роль у створенні Національної гвардії та зміцненні сил оборони.

Мета прийняття проекту постанови – засудження політичного терору та вимога до українських правоохоронних органів щодо забезпечення невідкладного, професійного, прозорого та результативного розслідування убивств  Парубія. 

Проєкт Постанови передбачає:  

  • заклик Верховної Ради України до парламентів і урядів іноземних держав, а також міжнародних організацій рішуче засудити цей акт політичного терору як частину агресивної війни російської федерації проти України;
    • звернення Верховної Ради України до Європейського Парламенту та парламентів держав-членів ЄС із проханням ушанувати пам’ять колишнього Голови Верховної Ради України Парубія та всіх українців, які загинули через агресію російської федерації хвилиною мовчання;
      • вимогу від українських правоохоронних органів щодо забезпечення;
        • невідкладного, професійного, прозорого та результативного розслідування убивства, за потреби — із залученням міжнародних експертів;
          • заклик до міжнародних партнерів України посилити політичний, економічний і санкційний тиск на російську федерацію як державу-терориста, яка веде агресивну війну та вдається до політичних убивств і дестабілізаційних акцій;
            • прохання надати Україні додаткову допомогу у сфері безпеки й оборони, зокрема для посилення спроможності протидіяти терористичним і диверсійним атакам;
              • підкреслення необхідності зміцнення національної єдності, консолідації демократичних сил і відмови від політичних переслідувань та дискредитації опонентів.

                Україна провела в останню дорогу Андрія Парубія: фото02.09.25, 19:59 • 3118 переглядiв

                Доповнення

                 30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.

                Є три основні версії мотивів вбивства Парубія:

                • умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю народного депутата;
                  • російський слід; Або особисті неприязні стосунки підозрюваного з потерпілим.

                    Голова Національної поліції України Іван Вигівський заявляв, що пріоритетним є   відпрацювання інформації щодо можливого російського сліду.

                     Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію.  У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО. 1 вересня затриманому львів’янину було  повідомлено про підозру у вбивстві Парубія. 

                    Анна Мурашко

                    ПолітикаНовини Світу
                    Андрій Парубій
                    Майдан Незалежності
                    Мітинги в Україні
                    Національна поліція України
                    Олексій Гончаренко
                    Європейський парламент
                    Національна гвардія України
                    Україна
                    Львів