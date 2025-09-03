Рада звернулась до ЄС із закликом засудити вбивство Парубія, як акт політичного терору з боку рф
Київ • УНН
Верховна Рада звернулася до парламентів ЄС із закликом засудити вбивство нардепа Андрія Парубія, вважаючи його актом політичного терору з боку рф. Депутати вимагають розслідування та посилення тиску на росію.
Верховна Рада звернулась до парламенту ЄС та парламентів європейських держав із закликом засудити вбивство нардепа Андрія Парубія, як акт політичного терору з боку росії. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Деталі
Верховна Рада звернулась до Європейського Парламенту та парламентів Європейських держав із закликом засудити вбивство Андрія Парубія, як акт політичного терору з боку росії, та проханням вшанувати його пам'ять
У пояснювальній записці до проєкту постанови про звернення ВР до парламентів і урядів іноземних держав, міжнародних організацій у зв’язку з убивством Андрія Парубія зазначається, що злочин щодо Парубія – це політичне убивство, спрямоване проти української державності та демократичного розвитку.
Андрій Парубій був одним із державотворців сучасної України. Він активний учасник національно-демократичного руху кінця 1980-тих - початку 1990-тих, який увінчався відновленням незалежності України, належав до лідерів Помаранчевої революції та Революції Гідності, очолював загони самооборони Майдану, а у 2014 році відіграв ключову роль у створенні Національної гвардії та зміцненні сил оборони.
Мета прийняття проекту постанови – засудження політичного терору та вимога до українських правоохоронних органів щодо забезпечення невідкладного, професійного, прозорого та результативного розслідування убивств Парубія.
Проєкт Постанови передбачає:
- заклик Верховної Ради України до парламентів і урядів іноземних держав, а також міжнародних організацій рішуче засудити цей акт політичного терору як частину агресивної війни російської федерації проти України;
- звернення Верховної Ради України до Європейського Парламенту та парламентів держав-членів ЄС із проханням ушанувати пам’ять колишнього Голови Верховної Ради України Парубія та всіх українців, які загинули через агресію російської федерації хвилиною мовчання;
- вимогу від українських правоохоронних органів щодо забезпечення;
- невідкладного, професійного, прозорого та результативного розслідування убивства, за потреби — із залученням міжнародних експертів;
- заклик до міжнародних партнерів України посилити політичний, економічний і санкційний тиск на російську федерацію як державу-терориста, яка веде агресивну війну та вдається до політичних убивств і дестабілізаційних акцій;
- прохання надати Україні додаткову допомогу у сфері безпеки й оборони, зокрема для посилення спроможності протидіяти терористичним і диверсійним атакам;
- підкреслення необхідності зміцнення національної єдності, консолідації демократичних сил і відмови від політичних переслідувань та дискредитації опонентів.
Україна провела в останню дорогу Андрія Парубія: фото02.09.25, 19:59 • 3118 переглядiв
Доповнення
30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.
Є три основні версії мотивів вбивства Парубія:
- умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю народного депутата;
- російський слід;
Або особисті неприязні стосунки підозрюваного з потерпілим.
Голова Національної поліції України Іван Вигівський заявляв, що пріоритетним є відпрацювання інформації щодо можливого російського сліду.
Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО. 1 вересня затриманому львів’янину було повідомлено про підозру у вбивстві Парубія.