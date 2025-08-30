Вбивство Парубія у Львові: з'явилися фото з місця події
Київ • УНН
У Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Невідомий чоловік п'ять разів вистрілив у політика та зник.
З'явилося фото з місця стрілянини в ексголову Верховної Ради Андрія Парубія у Львові, передає УНН.
Деталі
З'явилось фото з місця вбивства Андрія Парубія, якого сьогодні застрелив невідомий чоловік на велосипеді.
Джерело УНН повідомило, що злочинець побачив Парубія, і вистрілив у бік політика п'ять разів, після чого зник.
Обережно, на фото чутливі кадри!
Доповнення
30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.
У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув.
Стрілка розшукують, повідомляли у поліції. Як стало відомо УНН, введено план "Сирена".
В ОВА уточнили, що стрілка шукають на Львівщині.
Довідково
Андрій Парубій - народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.
У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.
Був секретарем РНБО з лютого по серпень 2014 року.
Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.
У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.