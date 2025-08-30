$41.260.00
Вбивство ексголови ВР Парубія у Львові: введено план "Сирена"

Київ • УНН

 • 76 перегляди

У Львові запроваджено план-перехоплення "Сирена" через вбивство Андрія Парубія. Ексголова Верховної Ради був народним депутатом кількох скликань та секретарем РНБО.

Вбивство ексголови ВР Парубія у Львові: введено план "Сирена"

У Львові введено план-перехоплення "Сирена" через вбивство ексголови Верховної Ради Андрія Парубія. Про це журналісту УНН повідомили в МВС.

Деталі

На запитання, чи поліція ввела план перехоплення у Львові через вбивство політичного діяча, в МВС повідомили: "Що введено План Сирена".

Довідково

Андрій Парубій - народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.

У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.

Був секретарем РНБО з лютого по серпень 2014 року.

Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.

У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.

Анна Мурашко

