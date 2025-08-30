Вбивство ексголови ВР Парубія у Львові: введено план "Сирена"
Київ • УНН
У Львові запроваджено план-перехоплення "Сирена" через вбивство Андрія Парубія. Ексголова Верховної Ради був народним депутатом кількох скликань та секретарем РНБО.
У Львові введено план-перехоплення "Сирена" через вбивство ексголови Верховної Ради Андрія Парубія. Про це журналісту УНН повідомили в МВС.
Деталі
На запитання, чи поліція ввела план перехоплення у Львові через вбивство політичного діяча, в МВС повідомили: "Що введено План Сирена".
Довідково
Андрій Парубій - народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.
У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.
Був секретарем РНБО з лютого по серпень 2014 року.
Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.
У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.