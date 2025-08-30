Убийство экс-главы ВР Парубия во Львове: введен план "Сирена"
Киев • УНН
Во Львове введен план-перехват "Сирена" из-за убийства Андрея Парубия. Экс-глава Верховной Рады был народным депутатом нескольких созывов и секретарем СНБО.
Во Львове введен план-перехват "Сирена" из-за убийства экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом журналисту УНН сообщили в МВД.
Детали
На вопрос, ввела ли полиция план перехвата во Львове из-за убийства политического деятеля, в МВД сообщили: "Что введен План Сирена".
Справка
Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-глава Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.
В 2016 году Парубия избрали председателем Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.
Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.
Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.
В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.