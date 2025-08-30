Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Київ • УНН
У Львові застрелили громадсько-політичного діяча. Поліція встановлює обставини вбивства та розшукує стрільця.
Правоохоронці повідомили, що встановлюють обставини вбивства громадсько-політичного діяча у Львові. Про це стало відомо після повідомлення УНН з посиланням на джерела про те, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.
Правоохоронці встановлюють обставини вбивства громадсько-політичного діяча у Львові. До розкриття та розслідування залучаються слідчо-оперативні групи Головного слідчого управління Нацполіції та поліції Львівщини, Служба безпеки України та інші необхідні органи
Як вказано, сьогодні, близько опівдня, на 102 надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі Львова. "Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. Встановлено, що загиблий - відомий громадський та політичний діяч 1971 року народження", - вказали у поліції.
"Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення особи стрільця та місця його знаходження. Всі деталі будуть розголошуватися у порядку та обсязі, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством", - наголосили у поліції.
Довідково
Андрій Парубій - народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.
У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.
Був секретарем РНБО з лютого по серпень 2014 року.
Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.
У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.