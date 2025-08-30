$41.260.00
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Киев • УНН

 • 1480 просмотра

Во Львове застрелили общественно-политического деятеля. Полиция устанавливает обстоятельства убийства и разыскивает стрелка.

Правоохранители сообщили, что устанавливают обстоятельства убийства общественно-политического деятеля во Львове. Об этом стало известно после сообщения УНН со ссылкой на источники о том, что во Львове стреляли в Андрея Парубия.

Правоохранители устанавливают обстоятельства убийства общественно-политического деятеля во Львове. К раскрытию и расследованию привлекаются следственно-оперативные группы Главного следственного управления Нацполиции и полиции Львовской области, Служба безопасности Украины и другие необходимые органы

- сообщили в полиции.

Как указано, сегодня, около полудня, на 102 поступило сообщение о стрельбе в Сыховском районе Львова. "В результате полученных травм потерпевший погиб на месте. Установлено, что погибший - известный общественный и политический деятель 1971 года рождения", - указали в полиции.

"Правоохранители принимают все меры для установления личности стрелка и места его нахождения. Все детали будут разглашаться в порядке и объеме, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством", - подчеркнули в полиции.

Справка

Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-председатель Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.

В 2016 году Парубия избрали председателем Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.

Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.

Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.

В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.

Юлия Шрамко

