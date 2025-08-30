$41.260.00
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
09:15
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
29 августа, 14:32
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
29 августа, 12:17
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на бирже
29 августа, 08:48
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
29 августа, 06:38
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
29 августа, 06:25
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
28 августа, 15:40
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник

Киев • УНН

 • 2946 просмотра

Во Львове совершено покушение на Андрея Парубия. Состояние политика пока неизвестно.

Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
фото иллюстративное

Во Львове было совершено покушение на Андрея Парубия, сообщили источники УНН в правоохранительных органах.

Детали

По данным собеседника, в каком состоянии политик сейчас - неизвестно.

Информация будет обновляться.

Дело об убийстве Фарион: суд продлил арест Зинченко05.06.25, 13:05 • 2550 просмотров

Справка

Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-председатель Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.

В 2016 году Парубия избрали председателем Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.

Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.

Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.

В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.

Лилия Подоляк

ПолитикаКриминал и ЧП
Львов