Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Киев • УНН
Во Львове совершено покушение на Андрея Парубия. Состояние политика пока неизвестно.
Во Львове было совершено покушение на Андрея Парубия, сообщили источники УНН в правоохранительных органах.
Детали
По данным собеседника, в каком состоянии политик сейчас - неизвестно.
Информация будет обновляться.
Дело об убийстве Фарион: суд продлил арест Зинченко05.06.25, 13:05 • 2550 просмотров
Справка
Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-председатель Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.
В 2016 году Парубия избрали председателем Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.
Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.
Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.
В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.