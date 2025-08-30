У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
У Львові скоєно замах на Андрія Парубія. Стан політика наразі невідомий.
У Львові був скоєний замах на Андрія Парубія, повідомили джерела УНН в правоохоронних органах.
Деталі
За даними співрозмовника, у якому стані політик наразі - невідомо.
Інформація буде оновлюватися.
Довідково
Андрій Парубій - народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.
У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.
Був секретарем РНБО з лютого по серпень 2014 року.
Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.
У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.