Тисячі людей зібралися на пляжі в Сіднеї, щоб вшанувати пам'ять жертв нападу на єврейський фестиваль
Київ • УНН
Тисячі людей зібралися на пляжі Бонді в Сіднеї через тиждень після нападу на єврейський фестиваль, внаслідок якого загинуло 15 людей. Захід відвідали прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе та інші високопосадовці, тоді як влада активізує боротьбу з антисемітизмом.
У неділю ввечері тисячі людей у жалобі зібралися під посиленою охороною поліції на знаменитому пляжі Бонді в Сіднеї, щоб відзначити тиждень із дня нападу двох озброєних людей на єврейський фестиваль, внаслідок якого загинуло 15 людей, передає УНН из посиланням на АР.
Видання зауважуэ, що австралійська влада активізувалася у боротьбі з антисемітизмом і посиленням і без того суворого національного контролю над зброєю.
Прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе, його попередники Джон Ховард і Скотт Моррісон, а також генерал-губернатор Сем Мостін, який представляє главу держави Австралії короля Карла III, були серед високопосадовців на пам'ятному заході, який зібрав понад 10 000 осіб.
"Це має бути найнижчий рівень антисемітизму в нашій країні", — сказав президент Єврейської ради депутатів Нового Південного Уельсу Девід Оссіп. "Це має бути момент, коли світло починає затьмарювати пітьму".
Присутні освистали Альбанезе, коли було оголошено про його присутність. Лідер опозиції Сюзан Лей, яка заявила, що консервативний уряд на чолі з нею скасує ухвалене цього року лівоцентристським урядом Лейбористської партії Альбанезе рішення про визнання палестинської держави, що було зустрінуто зі схваленням.
Додамо
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху різко розкритикував Альбанезе за напад на святкування Ханукі, заявивши: "Ваш заклик до створення палестинської держави підливає олії в антисемітський вогонь". Нетаньягу неодноразово намагався пов'язати широко поширені заклики до створення палестинської держави та критику військової операції Ізраїлю в Газі після нападу ХАМАС у 2023 році зі зростанням числа випадків антисемітизму в усьому світі.
