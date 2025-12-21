$42.340.00
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
На росії знову "просів ґрунт": цього разу разом із магістральним газогономPhoto
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
Тисячі людей зібралися на пляжі в Сіднеї, щоб вшанувати пам'ять жертв нападу на єврейський фестиваль

Київ • УНН

Київ • УНН

 96 перегляди

Тисячі людей зібралися на пляжі Бонді в Сіднеї через тиждень після нападу на єврейський фестиваль, внаслідок якого загинуло 15 людей. Захід відвідали прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе та інші високопосадовці, тоді як влада активізує боротьбу з антисемітизмом.

Тисячі людей зібралися на пляжі в Сіднеї, щоб вшанувати пам'ять жертв нападу на єврейський фестиваль

У неділю ввечері тисячі людей у жалобі зібралися під посиленою охороною поліції на знаменитому пляжі Бонді в Сіднеї, щоб відзначити тиждень із дня нападу двох озброєних людей на єврейський фестиваль, внаслідок якого загинуло 15 людей, передає УНН из посиланням на АР.

Видання зауважуэ, що австралійська влада активізувалася у боротьбі з антисемітизмом і посиленням і без того суворого національного контролю над зброєю.

Прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе, його попередники Джон Ховард і Скотт Моррісон, а також генерал-губернатор Сем Мостін, який представляє главу держави Австралії короля Карла III, були серед високопосадовців на пам'ятному заході, який зібрав понад 10 000 осіб.

Своїм тілом закрив дружину від куль: на пляжі у Сіднеї загинув 87-річний Алекс Клейтман, родом з України16.12.25, 20:10 • 4307 переглядiв

"Це має бути найнижчий рівень антисемітизму в нашій країні", — сказав президент Єврейської ради депутатів Нового Південного Уельсу Девід Оссіп. "Це має бути момент, коли світло починає затьмарювати пітьму".

Присутні освистали Альбанезе, коли було оголошено про його присутність. Лідер опозиції Сюзан Лей, яка заявила, що консервативний уряд на чолі з нею скасує ухвалене цього року лівоцентристським урядом Лейбористської партії Альбанезе рішення про визнання палестинської держави, що було зустрінуто зі схваленням.

Додамо

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху різко розкритикував Альбанезе за напад на святкування Ханукі, заявивши: "Ваш заклик до створення палестинської держави підливає олії в антисемітський вогонь". Нетаньягу неодноразово намагався пов'язати широко поширені заклики до створення палестинської держави та критику військової операції Ізраїлю в Газі після нападу ХАМАС у 2023 році зі зростанням числа випадків антисемітизму в усьому світі.

Масова стрілянина на пляжі Бонді під час Хануки є терактом, натхненним ІДІЛ - AP News16.12.25, 09:13 • 4056 переглядiв

Антоніна Туманова

