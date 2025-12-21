Тисячі людей зібралися на пляжі в Сіднеї, щоб вшанувати пам'ять жертв нападу на єврейський фестиваль

Тисячі людей зібралися на пляжі Бонді в Сіднеї через тиждень після нападу на єврейський фестиваль, внаслідок якого загинуло 15 людей. Захід відвідали прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе та інші високопосадовці, тоді як влада активізує боротьбу з антисемітизмом.