Своїм тілом закрив дружину від куль: на пляжі у Сіднеї загинув 87-річний Алекс Клейтман, родом з України

Серед загиблих на пляжі у Сіднеї був Алекс Клейтман йому було 87 років, родом з України, пережив Голокост і багато років жив у Австралії разом із дружиною. Про це повідомив Головний Рабин України Моше Реувен Асман, передає УНН.

14 грудня, у Сіднеї на пляжі Бонді під час святкування першого дня Хануки терористи відкрили вогонь по присутніх на святі… Вбито євреїв різного віку, від дітей до старших, серед них був Алекс Клейтман йому було 87 років, він родом з України, пережив Голокост і багато років жив у Австралії разом із дружиною. Він загинув, намагаючись захистити кохану, закривши її своїм тілом, від куль нелюдів - повідомив Асман.

За його словами, Лариса Клейтман вижила, Алекс врятував її, подружжя було разом понад 60 років.

Хануки - символ віри й Перемоги добра, так і буде! Я впевнений що всі причетні, виконавці, організатори, родини, знайомі - всі вони будуть знайдені Моссадом, та жорстко покарані. Ніякого милосердя чи пощади нелюдям не буде. Зло треба знищувати повністю з безповоротно. Тільки так, можна його викорінити. Хаг Ханука Самеах! - резюмував Головний Рабин України.

Нагадаємо

У неділю, 14 грудня на пляжі Бонді в Австралії двоє озброєних чоловіків відкрили вогонь під час святкування Хануки.

Унаслідок теракту під час святкування Хануки в Сіднеї загинули щонайменше 16 людей, серед загиблих - дитина. Ще близько 40 людей отримали поранення, частина з них перебуває у важкому та критичному стані.

