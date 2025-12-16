Своїм тілом закрив дружину від куль: на пляжі у Сіднеї загинув 87-річний Алекс Клейтман, родом з України

$42.250.05
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16:20 • 8040 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16:11 • 10171 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
15:35 • 14031 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
13:38 • 15194 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 20493 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 22386 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 23010 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 27589 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 23581 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Напад на українців в польській Познані: реакція МЗС України не забарилась16 грудня, 09:27 • 15887 перегляди
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго16 грудня, 09:39 • 24402 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 30105 перегляди
В тимчасово окупованому Криму заявили про "націоналізацію" майна Усика16 грудня, 12:00 • 15162 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 24887 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ14:38 • 13089 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 24924 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 30148 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 13:38 • 73310 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 68333 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 43316 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 60254 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 60225 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 63849 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 98605 перегляди
Своїм тілом закрив дружину від куль: на пляжі у Сіднеї загинув 87-річний Алекс Клейтман, родом з України

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Алекс Клейтман, який пережив Голокост, загинув під час теракту на пляжі Бонді в Сіднеї, захищаючи свою дружину. Подружжя було разом понад 60 років, Лариса Клейтман вижила.

Своїм тілом закрив дружину від куль: на пляжі у Сіднеї загинув 87-річний Алекс Клейтман, родом з України

Серед загиблих на пляжі у Сіднеї був Алекс Клейтман йому було 87 років, родом з України, пережив Голокост і багато років жив у Австралії разом із дружиною. Про це повідомив Головний Рабин України Моше Реувен Асман, передає УНН.

14 грудня, у Сіднеї на пляжі Бонді під час святкування першого дня Хануки терористи відкрили вогонь по присутніх на святі… Вбито євреїв різного віку, від дітей до старших, серед них був Алекс Клейтман йому було 87 років, він родом з України, пережив Голокост і багато років жив у Австралії разом із дружиною. Він загинув, намагаючись захистити кохану, закривши її своїм тілом, від куль нелюдів 

- повідомив Асман.

За його словами, Лариса Клейтман вижила, Алекс врятував її, подружжя було разом понад 60 років.

Хануки - символ віри й Перемоги добра, так і буде! Я впевнений що всі причетні, виконавці, організатори, родини, знайомі - всі вони будуть знайдені Моссадом, та жорстко покарані. Ніякого милосердя чи пощади нелюдям не буде. Зло треба знищувати повністю з безповоротно. Тільки так, можна його викорінити. Хаг Ханука Самеах! 

- резюмував Головний Рабин України.

У Будинку уряду України запалили Ханукію, під час церемонії Свириденко висловила співчуття народу Австралії після теракту14.12.25, 18:17 • 6341 перегляд

Нагадаємо

У неділю, 14 грудня на пляжі Бонді в Австралії двоє озброєних чоловіків відкрили вогонь під час святкування Хануки.

Унаслідок теракту під час святкування Хануки в Сіднеї загинули щонайменше 16 людей, серед загиблих - дитина. Ще близько 40 людей отримали поранення, частина з них перебуває у важкому та критичному стані. 

Смертельну стрілянину в Сіднеї влаштували батько та син15.12.25, 03:45 • 9996 переглядiв

Антоніна Туманова

