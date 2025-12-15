$42.270.00
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
20:56 • 12188 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 12525 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 21738 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 31084 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 47616 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 72868 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 50439 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 46291 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 37908 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07
Стрілянину в Сіднеї влаштували батько та син

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Поліція Нового Південного Уельсу ідентифікувала 50-річного Саджида Акрама та його 24-річного сина Навіда Акрама як нападників на єврейську громаду в Сіднеї. Внаслідок теракту загинуло 16 людей, включаючи одного з нападників, ще 38 постраждали.

Стрілянину в Сіднеї влаштували батько та син

Поліція штату Новий Південний Уельс повідомила, що напад на єврейську громаду в Сіднеї у неділю, 14 грудня здійснили 50-річний Саджид Акрам та його 24-річний син Навід Акрам. Про це пише видання The Guardian, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що одного з нападників - Саджида Акрама правоохоронці ліквідували безпосередньо на місці інциденту. Його спільника, Навіда Акрама, затримали та доправили до лікарні.

50-річного Саджида Акрама та його 24-річного сина Навіда Акрама ідентифікували як імовірних стрільців, які здійснили напад. Старшого чоловіка під час інциденту в неділю застрелила поліція - він помер на місці події, а 24-річний зазнав критичних поранень і був доставлений до лікарні під охороною правоохоронців

- йдеться у дописі видання.

Поліція наразі не встановила зв’язку цього теракту з іншими можливими підозрюваними.

Міністр охорони здоров’я штату Новий Південний Уельс Раян Парк повідомив, що кількість жертв може збільшитися, оскільки двоє поранених померли вже після госпіталізації.

На цей час офіційно підтверджено загибель 16 людей, серед них - один із нападників. Ще 38 постраждалих лікуються в лікарнях Сіднея, семеро з них перебувають у критичному стані.

Під час огляду місця події правоохоронці знайшли два саморобні вибухові пристрої, які не здетонували. Їх оперативно вилучили та знешкодили.

Нагадаємо

У неділю, 14 грудня на пляжі Бонді в Австралії двоє озброєних чоловіків відкрили вогонь під час святкування Хануки.

Унаслідок теракту під час святкування Хануки в Сіднеї загинули щонайменше 16 людей, серед загиблих - дитина. Ще близько 40 людей отримали поранення, частина з них перебуває у важкому та критичному стані. 

Під час теракту у Сіднеї загинув емігрант з України14.12.25, 23:08 • 5804 перегляди

Віта Зеленецька

Кримінал та НПНовини Світу
Сутички
The Guardian
Австралія