Стрілянину в Сіднеї влаштували батько та син
Київ • УНН
Поліція Нового Південного Уельсу ідентифікувала 50-річного Саджида Акрама та його 24-річного сина Навіда Акрама як нападників на єврейську громаду в Сіднеї. Внаслідок теракту загинуло 16 людей, включаючи одного з нападників, ще 38 постраждали.
Поліція штату Новий Південний Уельс повідомила, що напад на єврейську громаду в Сіднеї у неділю, 14 грудня здійснили 50-річний Саджид Акрам та його 24-річний син Навід Акрам. Про це пише видання The Guardian, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що одного з нападників - Саджида Акрама правоохоронці ліквідували безпосередньо на місці інциденту. Його спільника, Навіда Акрама, затримали та доправили до лікарні.
50-річного Саджида Акрама та його 24-річного сина Навіда Акрама ідентифікували як імовірних стрільців, які здійснили напад. Старшого чоловіка під час інциденту в неділю застрелила поліція - він помер на місці події, а 24-річний зазнав критичних поранень і був доставлений до лікарні під охороною правоохоронців
Поліція наразі не встановила зв’язку цього теракту з іншими можливими підозрюваними.
Міністр охорони здоров’я штату Новий Південний Уельс Раян Парк повідомив, що кількість жертв може збільшитися, оскільки двоє поранених померли вже після госпіталізації.
На цей час офіційно підтверджено загибель 16 людей, серед них - один із нападників. Ще 38 постраждалих лікуються в лікарнях Сіднея, семеро з них перебувають у критичному стані.
Під час огляду місця події правоохоронці знайшли два саморобні вибухові пристрої, які не здетонували. Їх оперативно вилучили та знешкодили.
Нагадаємо
У неділю, 14 грудня на пляжі Бонді в Австралії двоє озброєних чоловіків відкрили вогонь під час святкування Хануки.
Унаслідок теракту під час святкування Хануки в Сіднеї загинули щонайменше 16 людей, серед загиблих - дитина. Ще близько 40 людей отримали поранення, частина з них перебуває у важкому та критичному стані.
Під час теракту у Сіднеї загинув емігрант з України14.12.25, 23:08 • 5804 перегляди