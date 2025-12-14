Теракт на Хануку в Сіднеї: кількість жертв зросла до 16, серед загиблих – дитина

Унаслідок теракту під час святкування Хануки в Сіднеї кількість жертв зросла до 16 осіб, серед загиблих - дитина. Ще близько 40 людей отримали поранення, частина з них перебуває у важкому та критичному стані. Про це інформує Sky News, передає УНН.

Деталі

За інформацією місцевої поліції, загальна кількість загиблих унаслідок стрілянини на пляжі Бонді сягнула 16 осіб. Серед них - 10-річна дівчинка, яка померла в лікарні від отриманих травм, а також 40-річний чоловік, що не вижив після госпіталізації. Тринадцять людей загинули безпосередньо на місці нападу. Шістнадцятою жертвою став один із нападників.

Після атаки до медичних закладів доставили 42 постраждалих, двоє з них згодом померли. Наразі у лікарнях залишаються 40 поранених: п’ятеро перебувають у критичному стані, решта - у важкому або середньому.

Зазначається, що напад скоїли двоє чоловіків віком 24 та 50 років. Старшого ліквідували поліцейські на місці події, молодшого тяжко поранили - він перебуває у лікарні в критичному стані. Під час перестрілки постраждали також двоє співробітників поліції.

Нагадаємо

У неділю, 14 грудня на пляжі Бонді в Австралії двоє озброєних чоловіків відкрили вогонь під час святкування Хануки.

Раніше повідомлялося, що внаслідок цієї стрілянини загинуло 12 осіб, ще 29 отримали поранення. Поліція розслідує версію щодо можливого третього нападника та виявила автомобіль з імовірними вибуховими пристроями.

Світові лідери висловили шок та глибоке співчуття у зв'язку зі смертельною стріляниною на пляжі Бонді в Сіднеї.

Під час стрілянини в Сіднеї одного з нападників роззброїв цивільний, якого вже називають героєм