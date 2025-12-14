Теракт на Хануку в Сіднеї: кількість жертв зросла до 16, серед загиблих – дитина

$42.270.00
49.520.00
ukenru
19:10 • 3622 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 15567 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 26104 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 44667 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 69869 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 49137 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 44704 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 36555 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 20860 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 19590 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.4м/с
93%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США поки не відповіли на нові пропозиції України щодо мирного плану - Зеленський14 грудня, 11:06 • 4592 перегляди
Президент заявив, що вступ України в НАТО як гарантію безпеки не підтримали деякі європейські партнери14 грудня, 11:40 • 8550 перегляди
Канцелярія Навроцького повідомила про візит Зеленського до Польщі та розкрила, про що говоритимуть президенти 16:59 • 3938 перегляди
Рейтинг Трампа падає, у підтримці прихильників MAGA з’являються "тріщини" – опитування NBC NewsPhoto17:06 • 12566 перегляди
Потепління повертається: з 15 грудня в Україні знову очікується типове "зимове тепло" – синоптикиня Діденко Photo17:23 • 5628 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 48019 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 57980 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 51965 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 61551 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 85992 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Ентоні Албаніз
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Польща
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів19:02 • 1460 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 25338 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 27473 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 32176 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 66569 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Ракетна система С-400
Безпілотний літальний апарат
Фільм

Теракт на Хануку в Сіднеї: кількість жертв зросла до 16, серед загиблих – дитина

Київ • УНН

 • 56 перегляди

У Сіднеї під час святкування Хануки внаслідок теракту загинуло 16 осіб, включаючи 10-річну дівчинку та 40-річного чоловіка, ще 40 людей отримали поранення. Двоє нападників віком 24 та 50 років здійснили атаку, одного з них ліквідували поліцейські.

Теракт на Хануку в Сіднеї: кількість жертв зросла до 16, серед загиблих – дитина

Унаслідок теракту під час святкування Хануки в Сіднеї кількість жертв зросла до 16 осіб, серед загиблих - дитина. Ще близько 40 людей отримали поранення, частина з них перебуває у важкому та критичному стані. Про це інформує Sky News, передає УНН.

Деталі

За інформацією місцевої поліції, загальна кількість загиблих унаслідок стрілянини на пляжі Бонді сягнула 16 осіб. Серед них - 10-річна дівчинка, яка померла в лікарні від отриманих травм, а також 40-річний чоловік, що не вижив після госпіталізації. Тринадцять людей загинули безпосередньо на місці нападу. Шістнадцятою жертвою став один із нападників.

Після атаки до медичних закладів доставили 42 постраждалих, двоє з них згодом померли. Наразі у лікарнях залишаються 40 поранених: п’ятеро перебувають у критичному стані, решта - у важкому або середньому.

Зазначається, що напад скоїли двоє чоловіків віком 24 та 50 років. Старшого ліквідували поліцейські на місці події, молодшого тяжко поранили - він перебуває у лікарні в критичному стані. Під час перестрілки постраждали також двоє співробітників поліції.

Нагадаємо

У неділю, 14 грудня на пляжі Бонді в Австралії двоє озброєних чоловіків відкрили вогонь під час святкування Хануки.

Раніше повідомлялося, що внаслідок цієї стрілянини загинуло 12 осіб, ще 29 отримали поранення. Поліція розслідує версію щодо можливого третього нападника та виявила автомобіль з імовірними вибуховими пристроями.

Світові лідери висловили шок та глибоке співчуття у зв'язку зі смертельною стріляниною на пляжі Бонді в Сіднеї.

Під час стрілянини в Сіднеї одного з нападників роззброїв цивільний, якого вже називають героєм14.12.25, 16:25 • 3084 перегляди

Віта Зеленецька

Кримінал та НПНовини Світу
Сутички
Австралія