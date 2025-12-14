Світові лідери шоковані: реакція політиків на смертельний антисемітський теракт на пляжі Бонді в Сіднеї
На пляжі Бонді в Сіднеї під час єврейського святкового заходу з нагоди Хануки сталася стрілянина. Загинуло щонайменше 11 людей, десятки отримали поранення, світові лідери висловили шок та співчуття.
Світові лідери висловили шок та глибоке співчуття у зв'язку зі смертельною стріляниною на пляжі Бонді в Сіднеї, що сталася під час єврейського святкового заходу з нагоди Хануки. Внаслідок нападу загинуло щонайменше 11 людей, десятки отримали поранення. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе назвав подію "цілеспрямованим нападом на єврейських австралійців у перший день Хануки, яка має бути днем радості".
Король Великої Британії Чарльз заявив, що він з дружиною "шоковані та засмучені жахливим антисемітським терористичним нападом".
Це була жахлива атака, 11 людей загинули, 29 отримали важкі поранення. І очевидно, що це була антисемітська атака
Президент Франції Емманюель Макрон висловив солідарність, підкресливши, що Франція "продовжуватиме невпинно боротися з антисемітською ненавистю, яка ранить усіх нас".
Рішуче засудження висловив і Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш: "Я засуджую сьогоднішній жахливий смертельний напад на єврейські сім'ї, які зібралися в Сіднеї, щоб відсвяткувати Хануку".
Співчуття народу Австралії та єврейській громаді також висловили Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністри Польщі, Великої Британії, Нової Зеландії та Швеції та інші чиновники та політики.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав антисемітизм "раком" і заявив, що "холоднокровне вбивство" сталося через те, що лідери "мовчать". Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар пов’язав атаку з "антисемітськими та підбурювальними закликами "Глобалізуйте інтифаду"" на вулицях Австралії.
