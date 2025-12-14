$42.270.00
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
14 грудня, 12:56
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
14 грудня, 10:14
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден "тіньового флоту" рф - Зеленський
13 грудня, 15:01
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українці
13 грудня, 13:58
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
13 грудня, 11:00
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
Світові лідери шоковані: реакція політиків на смертельний антисемітський теракт на пляжі Бонді в Сіднеї

Київ • УНН

Київ • УНН

 1108 перегляди

На пляжі Бонді в Сіднеї під час єврейського святкового заходу з нагоди Хануки сталася стрілянина. Загинуло щонайменше 11 людей, десятки отримали поранення, світові лідери висловили шок та співчуття.

Світові лідери шоковані: реакція політиків на смертельний антисемітський теракт на пляжі Бонді в Сіднеї
Фото: AP

Світові лідери висловили шок та глибоке співчуття у зв'язку зі смертельною стріляниною на пляжі Бонді в Сіднеї, що сталася під час єврейського святкового заходу з нагоди Хануки. Внаслідок нападу загинуло щонайменше 11 людей, десятки отримали поранення. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе назвав подію "цілеспрямованим нападом на єврейських австралійців у перший день Хануки, яка має бути днем ​​радості".

Король Великої Британії Чарльз заявив, що він з дружиною "шоковані та засмучені жахливим антисемітським терористичним нападом".

Це була жахлива атака, 11 людей загинули, 29 отримали важкі поранення. І очевидно, що це була антисемітська атака 

– сказав президент США Дональд Трамп журналістам у Білому домі.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив солідарність, підкресливши, що Франція "продовжуватиме невпинно боротися з антисемітською ненавистю, яка ранить усіх нас".

Рішуче засудження висловив і Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш: "Я засуджую сьогоднішній жахливий смертельний напад на єврейські сім'ї, які зібралися в Сіднеї, щоб відсвяткувати Хануку".

Співчуття народу Австралії та єврейській громаді також висловили Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністри Польщі, Великої Британії, Нової Зеландії та Швеції та інші чиновники та політики.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав антисемітизм "раком" і заявив, що "холоднокровне вбивство" сталося через те, що лідери "мовчать". Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар пов’язав атаку з "антисемітськими та підбурювальними закликами "Глобалізуйте інтифаду"" на вулицях Австралії.

Степан Гафтко

