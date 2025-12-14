Мировые лидеры шокированы: реакция политиков на смертельный антисемитский теракт на пляже Бонди в Сиднее

$42.270.00
49.520.00
ukenru
19:10 • 570 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 12915 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 22852 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 41909 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 67235 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 47571 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 43531 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 35679 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 20686 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 19453 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
0м/с
99%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Враг ударил по супермаркету в Запорожье: 6 раненых, в том числе ребенокPhoto14 декабря, 09:39 • 4130 просмотра
Папа Лев подтвердил готовность посетить Украину: Ватикан готовит план возможного приезда14 декабря, 09:52 • 5320 просмотра
Стрельба на пляже в Сиднее во время Хануки: не менее 10 погибших, десятки раненых14 декабря, 10:28 • 12360 просмотра
Президент заявил, что вступление Украины в НАТО как гарантию безопасности не поддержали некоторые европейские партнеры14 декабря, 11:40 • 5916 просмотра
Рейтинг Трампа падает, в поддержке сторонников MAGA появляются "трещины" – опрос NBC NewsPhoto17:06 • 10073 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 45801 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 54835 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 49994 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 59613 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 84015 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Энтони Альбанезе
Карл III
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Германия
Австралия
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов19:02 • 338 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 24318 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 26520 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 31258 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 65649 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Ракетная система С-400
Фильм
Дипломатка

Мировые лидеры шокированы: реакция политиков на смертельный антисемитский теракт на пляже Бонди в Сиднее

Киев • УНН

 • 638 просмотра

На пляже Бонди в Сиднее во время еврейского праздничного мероприятия по случаю Хануки произошла стрельба. Погибли по меньшей мере 11 человек, десятки получили ранения, мировые лидеры выразили шок и соболезнования.

Мировые лидеры шокированы: реакция политиков на смертельный антисемитский теракт на пляже Бонди в Сиднее
Фото: AP

Мировые лидеры выразили шок и глубокие соболезнования в связи со смертельной стрельбой на пляже Бонди в Сиднее, произошедшей во время еврейского праздничного мероприятия по случаю Хануки. В результате нападения погибли по меньшей мере 11 человек, десятки получили ранения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал произошедшее «целенаправленным нападением на еврейских австралийцев в первый день Хануки, который должен быть днем радости».

Король Великобритании Карл заявил, что он с супругой «шокированы и опечалены ужасным антисемитским террористическим нападением».

Это была ужасная атака, 11 человек погибли, 29 получили тяжелые ранения. И очевидно, что это была антисемитская атака 

— сказал президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил солидарность, подчеркнув, что Франция «будет продолжать неустанно бороться с антисемитской ненавистью, которая ранит всех нас».

Стрельба на пляже в Сиднее во время Хануки: не менее 10 погибших, десятки раненых14.12.25, 12:28 • 12537 просмотров

Решительное осуждение выразил и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш: «Я осуждаю сегодняшнее ужасное смертельное нападение на еврейские семьи, собравшиеся в Сиднее, чтобы отпраздновать Хануку».

Соболезнования народу Австралии и еврейской общине также выразили Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Польши, Великобритании, Новой Зеландии и Швеции и другие чиновники и политики.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал антисемитизм «раком» и заявил, что «хладнокровное убийство» произошло из-за того, что лидеры «молчат». Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар связал атаку с «антисемитскими и подстрекательскими призывами «Глобализуйте интифаду»» на улицах Австралии.

Во время стрельбы в Сиднее одного из нападавших разоружил гражданский, которого уже называют героем14.12.25, 17:25 • 2698 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Европейская комиссия
Новая Зеландия
Организация Объединенных Наций
Энтони Альбанезе
Фридрих Мерц
Австралия
Эмманюэль Макрон
Карл III
Франция
Швеция
Великобритания
Биньямин Нетаньяху
Германия
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Польша