Мировые лидеры шокированы: реакция политиков на смертельный антисемитский теракт на пляже Бонди в Сиднее
На пляже Бонди в Сиднее во время еврейского праздничного мероприятия по случаю Хануки произошла стрельба. Погибли по меньшей мере 11 человек, десятки получили ранения, мировые лидеры выразили шок и соболезнования.
Мировые лидеры выразили шок и глубокие соболезнования в связи со смертельной стрельбой на пляже Бонди в Сиднее, произошедшей во время еврейского праздничного мероприятия по случаю Хануки. В результате нападения погибли по меньшей мере 11 человек, десятки получили ранения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал произошедшее «целенаправленным нападением на еврейских австралийцев в первый день Хануки, который должен быть днем радости».
Король Великобритании Карл заявил, что он с супругой «шокированы и опечалены ужасным антисемитским террористическим нападением».
Это была ужасная атака, 11 человек погибли, 29 получили тяжелые ранения. И очевидно, что это была антисемитская атака
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил солидарность, подчеркнув, что Франция «будет продолжать неустанно бороться с антисемитской ненавистью, которая ранит всех нас».
Решительное осуждение выразил и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш: «Я осуждаю сегодняшнее ужасное смертельное нападение на еврейские семьи, собравшиеся в Сиднее, чтобы отпраздновать Хануку».
Соболезнования народу Австралии и еврейской общине также выразили Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Польши, Великобритании, Новой Зеландии и Швеции и другие чиновники и политики.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал антисемитизм «раком» и заявил, что «хладнокровное убийство» произошло из-за того, что лидеры «молчат». Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар связал атаку с «антисемитскими и подстрекательскими призывами «Глобализуйте интифаду»» на улицах Австралии.
