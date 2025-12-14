Во время стрельбы в Сиднее одного из нападавших разоружил гражданский, которого уже называют героем

Очевидца, который во время стрельбы на пляже Бонди в Сиднее напал на вооруженного мужчину и разоружил его, назвали героем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам Reuters, в социальных сетях распространяется видео, на котором видно, как мужчина в белой рубашке подбегает на автостоянке к мужчине с винтовкой. Очевидец атакует его сзади, вырывает оружие из рук и направляет его обратно на нападавшего, после чего кладет винтовку на землю. Вооруженный мужчина теряет равновесие и отступает в сторону моста, где находился другой стрелок.

Агентство Reuters подтвердило подлинность видео на основе проверенных кадров, на которых изображены те же мужчины. Также, подтверждено, что вооруженные мужчины на видео - это те же лица, которых зафиксировали в окружении полиции, говорится в издании.

Кроме того, по данным полиции, во время нападения на еврейском праздничном мероприятии на пляже Бонди в воскресенье погибли 12 человек. Один из подозреваемых был убит, другой находился в критическом состоянии. Полиция расследует, был ли причастен третий стрелок.

Однако, личность прохожего, который разоружил нападавшего, сразу не установили. Однако, видео с его действиями быстро распространилось в соцсетях, где пользователи называют его героем и отмечают, что его поступок мог спасти много жизней.

Этот австралиец спас множество жизней, отобрав пистолет у одного из террористов на пляже Бонди. ГЕРОЙ - массово пишут очевидцы в социальных сетях.

Крис Миннс, премьер-министр штата Новый Южный Уэльс, где расположен Сидней, сказал, что это была "самая невероятная сцена, которую я когда-либо видел".

Мужчина подошел к вооруженному мужчине, который открыл огонь по общине, и в одиночку разоружил его, рискуя собственной жизнью, чтобы спасти жизни бесчисленного количества других людей - сказал Крис Миннс.

А также, добавил: "Этот человек – настоящий герой, и я не сомневаюсь, что благодаря его храбрости сегодня вечером выжило много-много людей"

Напомним

На пляже Бонди в Австралии двое вооруженных мужчин открыли огонь во время празднования Хануки, погибло 10 человек, включая одного стрелка, а десятки получили ранения. Полиция задержала одного подозреваемого, расследование продолжается.